Ferrari Purosangue: siamo entrati nel suo mese

Il mese di settembre che è appena iniziato sarà il mese di Ferrari Purosangue. Come confermato ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, il CEO Benedetto Vigna, il SUV sarà svelato nel corso di questo mese. Molto probabilmente già nel corso dei prossimi giorni avremo notizie più certe a proposito della data esatta di debutto di questo veicolo che è particolarmente atteso per il semplice fatto di essere il primo SUV nella lunga storia del produttore automobilistico di Maranello.

Siamo entranti nel mese in cui avverrà il debutto di Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue non sarà solo una Ferrari a gambe alte. Con uno stile dagli Urus o DBX che si differenziano dal resto della gamma dei rispettivi marchi per dimensioni, linee e aggressività, la casa di Maranello punterà invece su una certa compattezza e proporzioni ragionevoli. Una sorta di SUV coupé ma molto meglio della BMW X4 o della Renault Arkana. Alla fine, firme leggere abbastanza semplici e vicine alla Roma (anteriore) e alla 296 GTB(posteriore) cercheranno di stabilire una relazione con il resto della gamma.

Mentre non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche della Ferrari Purosangue, Benedetto Vigna ha già confermato che sotto il cofano verrà installato un V12. Un ineguagliabile monumento meccanico che potrebbe essere l’ultimo nella storia del Cavallino Rampante.

Vedremo dunque quali novità trapeleranno nei prossimi giorni a proposito del debutto di questo atteso SUV e se finalmente scopriremo il giorno esatto e il luogo in cui Ferrari mostrerà per la prima volta a tutti il suo nuovo modello che poi sarà commercializzato a partire dagli inizi del prossimo anno.

