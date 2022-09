Verstappen vede la Ferrari “forte” in vista di Zandvoort

Max Verstappen è convinto che la Scuderia Ferrari mostrerà una buona forma a Zandvoort, dove questo fine settimana si svolgerà il GP d’Olanda. Il pilota olandese correrà in casa e vorrà ovviamente bissare il successo ottenuto lo scorso anno, ma sa che non sarà facile per lui contro Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Max Verstappen pensa nel Gran Premio dell’Olanda la Ferrari sarà un avversario duro da battere

Sebbene la Red Bull abbia vinto su circuiti tortuosi come Monaco o l’Hungaroring, la F1-75 è un’auto a cui piacciono le curve. Per questo l’attuale campione del mondo si aspetta una forte concorrenza dal team di Maranello. “Dopo il weekend di successo che abbiamo avuto a Spa-Francorchamps, non vedo l’ora che arrivi il GP d’Olanda”, ha detto Verstappen nell’anteprima del GP.

“A Zandvoort è necessario molto più carico aerodinamico, quindi sarà più difficile per noi essere dominanti e mi aspetto che la Ferrari sia forte qui”. “Certo che voglio un buon risultato, ma è importante segnare sempre punti e spero che possiamo fare un buon lavoro. Sarà bello avere la mia famiglia lì a sostenermi e mi godrò il weekend con tutti i tifosi .”

Il suo compagno di squadra, Sergio Pérez, invece, assicura che il circuito di Zandvoort è impegnativo e spera di avvicinarsi a Max “È fantastico tornare a Zandvoort, è un posto unico. I tifosi sono fantastici per la squadra e il loro supporto per Max è folle. È un buon circuito, è molto impegnativo e speriamo di mantenere lo slancio dal Belgio .” ha aggiunto il messicano.

“Analizzeremo tutto in Belgio per vedere come posso avvicinarmi a Max, voglio assicurarmi di poter tornare più forte. Ho del lavoro da fare e voglio continuare a spingere. Penso che questo circuito ci avvicinerà tutti”. quindi sarà un weekend emozionante”, ha dichiarato Pérez per chiudere.

