Stellantis firma un protocollo d’intesa con l’Egitto per nuovi investimenti

Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha partecipato alla cerimonia di firma del protocollo d’intesa, che mira ad espandere la cooperazione nella produzione di veicoli tra il governo e Stellantis. Il MoU studierà come guidare ulteriori investimenti e aumentare la capacità di produzione degli stabilimenti della società egiziana Arab American Vehicles (AAV), ha affermato Samir Cherfan, direttore operativo per il Medio Oriente e l’Africa di Stellantis.

Stellantis: protocollo d’intesa con il governo dell’Egitto per nuovi investimenti nel paese

L’AAV rappresenta da oltre 45 anni un modello di integrazione di successo tra investimenti industriali nazionali ed esteri, secondo quanto affermato da Cherfan nel comunicato del governo. Fondata nel 1977, la società di assemblaggio di veicoli AAV con sede al Cairo è una joint venture tra l’Organizzazione militare araba per l’industrializzazione (AOI) e Chrysler Group LLC. AAV ha assemblato molti modelli di auto sin dalla sua fondazione, anche per uso civile e militare.

Il MoU tra GAFI e Stellantis oggi arriva alla luce del supporto fornito dalla strategia nazionale dell’industria automobilistica del governo per incoraggiare le aziende che lavorano in questo settore a investire ulteriormente nel mercato egiziano, ha affermato Mohamed Abdel-Wahab, CEO di GAFI.

A giugno, l’Egitto ha lanciato la strategia nazionale per sviluppare e localizzare l’industria automobilistica al fine di fare dell’Egitto una delle principali porte di accesso al mercato automobilistico africano e di costruire solide relazioni commerciali e di investimento con i partner commerciali regionali.

La strategia include anche il programma di sviluppo dell’industria automobilistica egiziana (AIDP) , che fornisce il quadro necessario per sviluppare le capacità di assemblaggio e produzione di automobili esistenti e incoraggiare nuovi investimenti in questo settore.

Entro il 2035, il mercato automobilistico egiziano dovrebbe superare i cinque milioni di veicoli dagli 1,1 milioni attuali, ha affermato Cherfan. Stellantis sta lavorando per espandere la sua catena di fornitori per quanto riguarda le industrie di alimentazione per veicoli e offrendo opportunità per attrarre nuovi investimenti in questo settore, ha affermato Cherfan.

Il settore delle industrie di alimentazione ha consentito con successo all’Egitto di esportare in Europa e in vari mercati globali, rendendolo uno dei maggiori esportatori di componenti per veicoli, ha aggiunto Cherfan.

Il primo ministro Madbouly ha tenuto un incontro con i funzionari di Stellantis nella città di New Alamein per esaminare l’espansione delle attività industriali dell’azienda in Egitto nel prossimo periodo, ha affermato il gabinetto. Madbouly ha ordinato al ministro del Commercio e dell’Industria egiziano, Ahmed Samir, di comunicare continuamente con Stellantis per dare seguito all’espansione delle attività dell’azienda e rimuovere tutti gli ostacoli che potrebbero incontrare al riguardo.

L’Egitto sta cercando di diventare un hub regionale per l’industria automobilistica al fine di soddisfare le esigenze del mercato locale e delle principali parti dell’Africa. Durante una visita alla zona industriale di East Port Said a giugno, Madbouly ha affermato che l’Africa avrà bisogno di cinque milioni di auto entro il 2035.

