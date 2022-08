Stellantis: lo stabilimento di Porto Real torna a funzionare su due turni grazie alla nuova C3

Lo stabilimento Stellantis di Porto Real (RJ) riprenderà a funzionare in due turni di produzione a partire da ottobre. Saranno assunte 340 persone che rafforzeranno la forza lavoro dello stabilimento per far fronte all’accelerazione del ritmo produttivo previsto dal lancio della nuova Citroën C3. Con queste assunzioni, il numero dei dipendenti sale a 1840.

Il processo di attrazione, selezione e formazione è già iniziato. In accordo con i principi di Diversità e Inclusione applicati dal gruppo automobilistico italo-francese, l’assunzione ricerca l’equilibrio tra i generi e tutti i gruppi sociali, al fine di garantire pari opportunità a tutti coloro che sono interessati a partecipare al processo. Durante la selezione, i lavoratori si recano presso il centro di formazione della fabbrica, dove ricevono una formazione teorica e pratica.

Stellantis: 340 nuove assunzioni nello stabilimento di Porto Real grazie alla nuova Citroën C3

L’unità industriale di Stellantis presente a Porto Real, che comprende una fabbrica di veicoli e una di motori, è stata inaugurata nel febbraio 2001 e oggi produce la Citroën C4 Cactus e il Peugeot 2008.

L’impianto ha ricevuto investimenti per circa 220 milioni di R$ per l’implementazione di una nuova variante della piattaforma globale CMP (Common Modular Platform), che è altamente flessibile e può essere usata come base per la produzione di veicoli multi-energia (a combustione interna o 100% elettrici). Inoltre, presenta livelli di vibrazione più bassi e un maggiore comfort acustico e termico.

La nuova C3 ha il profilo di un modello ad alto volume di vendite mensili. Tutto viene preparato affinché la sua produzione sia un processo altamente affidabile in modo che la qualità del prodotto sia riconosciuta dal pubblico sin dall’inizio.

Francis Ribeiro Jorge, nuovo direttore dell’impianto di Porto Real, ha detto che l’azienda è completamente concentrata sulla curva di produzione per garantire il successo del nuovo modello, generando un impatto positivo grazie alla sua notevole qualità.

Le persone sono essenziali per raggiungere questi obiettivi. Sono le persone a fare la differenza, motivo per cui il processo di formazione si concentra sullo sviluppo di talenti e competenze e sul coinvolgimento dei team con la spinta alla rivitalizzazione che l’impianto sta vivendo.

Nella fabbrica sarà assemblata anche la nuova Citroën C3

La nuova Citroën C3 sarà prodotta su due turni presso il Polo Automotivo de Porto Real in sette allestimenti (inclusa la versione speciale First Edition) e con tre motori per il Brasile: Firefly da 1 litro con cambio manuale, EC5 16V da 1.6 litri con cambio manuale ed EC5 16V da 1.6 litri con cambio automatico. Il sito si occuperà di produrre anche propulsori a benzina da 1.2 litri e 1.6 litri, esclusivamente per l’esportazione in Sud America.

Sviluppata su una nuova variante della piattaforma CMP, la nuova C3 arriva sul mercato con il bagagliaio più grande tra i suoi principali competitor (315 litri), il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, il supporto Android Auto ed Apple CarPlay e tanta attitudine da SUV con angolo di ingresso di 23°, angolo di uscita di 39° e un’altezza da terra dio 18 cm. Ci saranno oltre 10 opzioni di combinazioni di colori e finiture, oltre a due opzioni di tetto bicolore.

Il sito viene gestito da un nuovo direttore

Francis Ribeiro Jorge ha appena assunto la posizione di Plant Manager presso lo stabilimento Stellantis di Porto Real, portando la sua esperienza in project management, ingegneria di processo, manutenzione e qualità.

Nato nell’entroterra di San Paolo, Francis si è laureato in Ingegneria della Produzione e ha iniziato la sua carriera nel settore della produzione di elettrodomestici nel 2004. Successivamente, nel 2009, è entrato nel segmento dei ricambi auto.

Il nuovo direttore della fabbrica brasiliana ha iniziato a lavorare per il gruppo nel 2013, come uno dei precursori del Progetto Pernambuco, che ha dato vita allo stabilimento di Goiana. In questo impianto ha lavorato in diverse funzioni e aree, come Ingegneria di Processo, Manutenzione e Qualità. Prima di diventare manager, Jorge ha guidato il team di Qualità della produzione e Outbound Sud America di Stellantis.