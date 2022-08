Peugeot 3008: nel 2022 forte calo delle vendite in Francia

In Francia Peugeot 3008 di seconda generazione ha mostrato evidenti segnali di crisi nel primo semestre del 2022. Tra gennaio e luglio, il modello della casa automobilistica del Leone ha mostrato un calo del 40 per cento rispetto ai primi 7 mesi del 2021, con poco più di 20 mila unità vendute (8° posizione).

Forte calo delle vendite di Peugeot 3008 in Francia nel primo semestre del 2022

Peugeot 3008 in Francia rimane sicuramente il SUV compatto più venduto, ma le novità presentate dalla concorrenza potrebbero fargli perdere questo posto prima della fine dell’anno. Questi scarsi risultati, senza precedenti per questo SUV di Peugeot, possono essere spiegati in base a diversi fattori. Innanzi tutto dobbiamo dire che sebbene questa seconda generazione non abbia perso nulla delle sue qualità di guida e della sua omogeneità, il suo look non sorprende più nessuno.

Pur avendo avuto subito un impatto molto forte sul mercato fin dal suo debutto, Peugeot 3008 è ormai presente da diversi anni ad ogni angolo di strada e ciò probabilmente ha indotto in Francia una certa stanchezza tra i compratori. Ovviamente anche la presenza di nuovi concorrenti ha fatto la differenza.

In prima linea c’è ad esempio Renault Arkana, molto più originale nella forma e in grado di contare su motori ibridi non ricaricabili più convenienti e già efficienti. Possiamo anche citare la Hyundai Tucson, che fa gola probabilmente a più compratori rispetto al SUV di Peugeot. Anche in questo caso, la vettura della casa coreana può contare su un look rinnovato, ma anche su una gamma di motori molto più ampia e diverse versioni elettriche/benzina.

Non va infine trascurato il ruolo della nuova Peugeot 308. Vittima di carenze di componenti durante il suo lancio commerciale, questa terza generazione ha impiegato un po’ di tempo per decollare, ma ora sembra essere sulla buona strada.

La vettura può contare anche su una variante station wagon con capacità familiari almeno pari a quella del fratello maggiore oltre a una versione PHEV da 180 CV a partire da 37.590 euro. In Francia le vendite della berlina sono aumentate proprio quando quelle del SUV sono diminuite. Dunque Peugeot 3008 probabilmente soffre anche di concorrenza interna.

