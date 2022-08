Leclerc: “Crederò nel titolo fino alla fine”

Charles Leclerc è ottimista a proposito degli ultimi nove Gran Premi del 2022 ed è ancora fiducioso di lottare per il titolo. Il monegasco sostiene che la prima parte di stagione è stata ricca di emozioni e alti e bassi e rimarca che la pausa estiva è stata molto positiva per loro. Siamo già nel tratto finale della Formula 1 e per lottare per il titolo è fondamentale mostrare sempre la propria versione migliore fino ad Abu Dhabi.

Leclerc ottimista in vista degli ultimi nove Gran Premi del 2022

Leclerc ammette che l’ultima gara prima delle vacanze in Ungheria è stata molto dura. In termini generali, la prima parte del 2022 per la Ferrari è stata ricca di alti e bassi, con le prestazioni in qualifica come punto di forza e affidabilità e la strategia come punti deboli. Ci sono solo nove gare rimaste e Charles vuole esibirsi al meglio in ognuna di esse per mantenere vive le sue possibilità di titolo.

“È stata una fine difficile per la prima metà della stagione, abbiamo avuto molte emozioni finora quest’anno. Abbiamo avuto molti alti e bassi ed è stato bello avere una buona pausa per concentrarci su questi ultime nove gare. Credo ancora nel campionato, ovviamente sarà una sfida molto difficile, ma crederò nel titolo fino alla fine. Penso che andremo gara dopo gara come squadra, ma dobbiamo cercare di massimizzare ogni opportunità che otteniamo”, ha aggiunto.

Le ultime due trasferte della Ferrari in Belgio sono state tutt’altro che ideali, ma per questa edizione Leclerc è fiducioso di lottare ancora per la vittoria. È una pista speciale per lui, visto che qui ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, un giorno dopo aver perso un grande amico come Anthoine Hubert. Per questo spera di dedicargli un altro buon risultato in questo fine settimana.

“Le ultime due volte che siamo stati su questo circuito abbiamo avuto un periodo difficile, sono stati weekend molto difficili, ma in generale, ovunque siamo andati non siamo stati abbastanza competitivi per vincere. Quest’anno è una storia completamente diversa e penso che faremo una bella gara qui a Spa”, ha dichiarato Leclerc per concludere.

