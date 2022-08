Importanti nomine per il gruppo Stellantis in Spagna. Óscar Fernández Puente viene nominato responsabile del cluster veicoli per i segmenti piccoli e medi, a cui appartengono gli stabilimenti di Madrid e Saragozza, insieme agli stabilimenti di Poissy, Mirafiori, Modena, Trnava, Tychy e Kragujeveac.

Stellantis: importanti nomine in Spagna per quanto concerne il comparto industriale del gruppo

Óscar Fernández Puente è un ingegnere meccanico industriale dell’Università di Oviedo e ha conseguito un MBA in Automotive Business Management presso l’Università di Vigo. Entra nello stabilimento di Vigo nel 1995 dove ricopre incarichi di responsabilità in diversi ambiti: industriale, qualità e logistica; tra questi quello di direttore dell’Unità Tecnica dello stabilimento di Vigo. Ha anche svolto parte della sua attività professionale in Francia per sette anni.

Nel 2014 è stato nominato direttore dello stabilimento di Madrid per guidare il processo di trasformazione dello stabilimento con l’avvio nel 2017 del piano di competitività SmartMAD2021. Nel 2020 è diventato direttore della strategia industriale del gruppo Stellantis.

Manuel Munárriz Cardiel, direttore dello stabilimento di Saragozza dall’aprile dello scorso anno, sostituisce Óscar Fernández Puente come direttore della strategia industriale globale per Stellantis. Manuel Munárriz Cardiel è un ingegnere meccanico industriale dell’Università di Saragozza e dell’Università di Glasgow. Nei suoi oltre 20 anni di esperienza professionale in azienda, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nei settori industriale e della qualità presso lo stabilimento di Saragozza, nonché posizioni dirigenziali presso gli stabilimenti tedeschi di Rüsselsheim ed Eisenach.

José Luis Alonso Mosquera, attualmente direttore dello stabilimento di Mangualde (Portogallo), sostituirà Manuel Munárriz come direttore dello stabilimento Stellantis di Saragozza, riportando direttamente al nuovo direttore del cluster, Oscar Fernández Puente.

José Luis Alonso Mosquera è un ingegnere industriale della Higher Technical School of Industrial Engineers di Vigo. Ha iniziato la sua carriera nello stabilimento di Vigo nel 1999 ricoprendo diversi incarichi di responsabilità nelle aree della produzione e della logistica, tra cui quello di Direttore della Produzione e del Coordinamento Logistico dello stabilimento di Vigo. Allo stesso modo, tra il 2018 e il 2020, è arrivato a ricoprire la carica di global head of Transport and Packaging. Nel 2020 è stato nominato direttore dello stabilimento di Mangualde.

José Luis Alonso Mosquera sarà sostituito da Christian Teixeira nella gestione dello stabilimento di Mangualde, ad oggi responsabile del progetto industriale dello stabilimento francese di Stellantis a Sochaux.

