Citroen: Big Issue Group sceglie i suoi furgoni elettrici

Citroen UK ha annunciato una partnership triennale con la casa editrice Big Issue Group (BIG). Un totale di 16 furgoni della casa francese completamente elettrici entreranno a far parte della flotta BIG.

Big Issue Group sceglie i furgoni elettrici di Citroen

La partnership vedrà Big Issue Group adottare una flotta di furgoni Citroën ë-Berlingo ed ë-Dispatch completamente elettrici per supportare la distribuzione della rivista The Big Issue in tutto il Regno Unito.

Il Big Issue Group è un’impresa sociale ed è composto da diverse entità, tra cui Big Issue Media, che pubblica la rivista The Big Issue, che supporta i senzatetto e le persone in alloggi vulnerabili in tutto il Regno Unito. Questi giornali sono spesso venduti nell’area del centro di Londra, che è una zona a basse emissioni che applica tariffe ai veicoli con motore a combustione.

Russell Blackman, Direttore commerciale di Big Issue Group, ha dichiarato: “L’approccio leader di mercato di Citroen all’innovazione e all’accessibilità dei veicoli elettrici è il motivo esatto per cui sono il partner ideale per lavorare con Big Issue Group”.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Big Issue Group nel loro importante lavoro ‘cambiare vite attraverso l’impresa’, e in particolare di supportare la loro transizione ai veicoli elettrici in modo che possano diventare più sostenibili.

BIG è un’organizzazione fantastica che da oltre 30 anni lavora per migliorare la vita delle persone offrendo opportunità di lavoro: una mano alzata, non una dispensa è una filosofia su cui possiamo sicuramente andare avanti. Non vedo l’ora di vedere questi furgoni sulla strada, utilizzati come cavalli da lavoro elettrici sostenibili a sostegno della forza lavoro Big Issue”.

