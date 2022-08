Stellantis costruisce il 5 milionesimo cambio a Tipton

Il Tipton Transmission Plant (TTP) che fa parte del gruppo Stellantis ha recentemente raggiunto un traguardo significativo. La fabbrica infatti ha costruito la 5 milionesima trasmissione a nove velocità. Costruito a Tipton e nel suo stabilimento gemello, Indiana Transmission (ITP), il cambio a nove velocità viene spedito in tutto il mondo agli stabilimenti del Nord America, nonché in Italia, Turchia, India e Brasile.

Stellantis: prodotta a Tipton la 5 milionesima trasmissione a 9 velocità

Chiamata formalmente 948TE FWD, codice che identificati i cambi a nove rapporti, 48 Nm di coppia, trazione anteriore elettronica trasversale, la trasmissione alimenta la Chrysler Pacifica e la Pacifica Hybrid, Jeep Cherokee, Compass e Renegade, Fiat 500X e Ram ProMaster City.

“Per raggiungere quota cinque milioni è necessaria la continua concentrazione e determinazione di così tante persone straordinarie”, ha affermato David Dukes, ITP e TTP Complex manager del gruppo automobilistico. “Siamo grati a tutti i dipendenti che hanno contribuito a costruire la prima trasmissione a nove velocità nel 2014 alle persone che hanno costruito la 5 milionesima e tutte le trasmissioni intermedie”, ha dichiarato il dirigente di Stellantis.

La trasmissione a nove velocità è assemblata utilizzando parti fornite da altri stabilimenti del gruppo Stellantis. I convertitori di coppia sono prodotti nell’impianto di lavorazione di Toledo (Ohio) e le fusioni di alluminio sono fornite dall’impianto di Kokomo dell’Indiana.

Nel febbraio 2013, la società ha annunciato che avrebbe acquisito la struttura di Tipton e investito 162 milioni di dollari per farla diventare una sorta di sito di assemblaggio aggiuntivo per la trasmissione a nove velocità, anch’essa in costruzione presso ITP, creando circa 850 nuovi posti di lavoro. La produzione di Tipton è iniziata nell’aprile 2014. La 4 milionesima trasmissione è stata prodotta nel corso del mese di giugno del 2020.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: a Vigo riparte la produzione nello stabilimento del gruppo automobilistico al ritmo di 2.400 auto al giorno