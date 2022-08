Mopar: con il suo Store su Amazon commemora l’85° anniversario

Quest’anno ricorre l’85° anniversario del marchio Mopar e per celebrare questo traguardo, l’azienda di Stellantis ha aperto il suo nuovissimo Mopar Store di Amazon. Questo brand è la fonte esclusiva di ricambi automobilistici originali, assistenza e assistenza clienti per milioni di veicoli Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e FIAT.

Mopar celebra il suo 85 esimo anniversario con il nuovo Store di Amazon

Il nuovo Mopar Store di Amazon aiuta a commemorare il mondo passato e presente del marchio con una varietà di prodotti esclusivi con licenza ufficiale e prodotti per veicoli che includono loghi del marchio attuale, insieme ad articoli che mostrano vari design del logo storico utilizzati nella storia leggendaria del brand.

Il nuovo sito presenta oggetti unici, come orologi al neon, segnaletica in metallo e coperte, che possono trasformare qualsiasi stanza in un garage a tema Mopar. Sono disponibili vari coprisedili, portatarga, portachiavi e decalcomanie per mostrare facilmente l’orgoglio del marchio.

“Abbiamo aperto questo negozio dedicato su Amazon per offrire ai nostri appassionati un’esperienza di acquisto online senza interruzioni per attrezzatura e merchandising con licenza”, ha affermato Mark Bosanac, vicepresidente senior per l’assistenza, i ricambi e l’assistenza clienti Mopar per il Nord America . “Con 85 anni alle spalle, continueremo a cercare ogni opportunità per massimizzare l’esperienza del cliente” ha dichiarato.

Mopar offre un servizio, ricambi e assistenza clienti eccezionali. Nata nel 1937 come nome di una linea di prodotti antigelo, si è evoluta in 85 anni per rappresentare sia la cura completa del veicolo che le prestazioni autentiche per i proprietari e gli appassionati di tutto il mondo.

Mopar ha lasciato il segno negli anni ’60 durante l’era delle muscle car con componenti ad alte prestazioni per migliorare la velocità e la maneggevolezza sia per l’uso su strada che da corsa. Successivamente si è ampliata per includere il servizio tecnico e l’assistenza clienti e oggi integra servizi, parti e operazioni di assistenza clienti per migliorare l’assistenza clienti e rivenditori in tutto il mondo.

