Stellantis: nonostante la leadership crescono i rivali in Brasile

Il gruppo Stellantis continua a dominare in Brasile ma nonostante ciò si registra qualche segnale non proprio confortante. Alcuni suoi modelli sembrano infatti perdere terreno rispetto a quanto avvenuto nel 2021. Dopo i primi 7 mesi del 2021, ad esempuo il SUV Renegade era il 4° veicolo più venduto in Brasile, superato solo dall’HB20 e da due “cugini”, il pickup Strada e la berlina compatta Argo.

Stellantis: la concorrenza in Brasile recupera terreno

Un anno dopo, il modello di Jeep ha perso ben dieci posizioni nella classifica delle vendite, un dato non isolato. Sebbene i marchi del gruppo Stellantis dominino ancora le vendite in Brasile, lo slancio visto nel 2021 è scomparso. Se l’anno scorso nella Top 10 c’erano sei modelli Fiat e Jeep, oggi questi si riducono a tre.

Ad eccezione del pickup Fiat Strada, che mantiene la leadership, solo Mobi (7°) e Compass (8°) sono tra i 10 best seller del 2022, ma in posizioni meno nobili. Parte della spiegazione sta nel calo delle vendite di alcuni dei veicoli più apprezzati del gruppo come l’Argo, che ha visto le vendite calare della metà, sicuramente influenzata dall’arrivo del Pulse, della già citata Renegade, che sta vendendo il 36% in meno quest’anno, e di Toro, in calo del 34%.

L’arrivo di Fiat Pulse e l’aumento delle vendite della Peugeot 208 hanno compensato in parte la perdita. L’altro motivo per cui si sta verificando questo trend è che anche i concorrenti di Stellantis si stanno riprendendo dopo un periodo difficile.

L’HB20 è cresciuto poco, ma abbastanza per mantenere il 2° posto. Nel frattempo, Volkswagen e Chevrolet mostrano che sono in grado di competere per le posizioni più alte nella classifica. La Onix, una volta l’auto più venduta in Brasile, sta vendendo il 9% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la sua sorella Onix Plus berlina è cresciuta del 30% finora. E abbiamo ancora il SUV Tracker in crescita, con vendite in aumento del 25%.

Anche Volkswagen mostra la sua forza con il T-Cross, il SUV più venduto in Brasile nel 2022, e con il Gol, che negli ultimi mesi è tornato ad alti livelli, guidando il mercato a luglio. È interessante notare che Stellantis ha ampliato la sua presenza se si guarda alla top 20. Nella Top 20 del 2021 (da gennaio ad agosto) il gruppo era presente con sei veicoli tra i primi 10 best seller e poi solo in 23a posizione con la berlina Cronos. Ora invece occupa otto posizioni tra i primi 20 per il 2022. Nella Top 30 si passa da nove a undici vetture: entrano Peugeot 208, C4 Cactus e Fiat Pulse.

