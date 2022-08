Opel Astra: in arrivo versione ad alte prestazioni per sfidare VW ID.3 GTX?

La sesta generazione di Opel Astra è stata messa in vendita lo scorso autunno, ma la disponibilità limitata ha avuto un impatto negativo sulle vendite del modello. Tuttavia, sappiamo che il marchio tedesco rilascerà presto una versione elettrica dell’auto del segmento C. Sarà in vendita il prossimo anno. C’è anche la possibilità di vedere una variante ad alte prestazioni.

Opel Astra: possibile l’arrivo di una versione elettrica ad alte prestazioni

Opel Astra EV è attualmente in fase di sviluppo. Sarà costruita sulla piattaforma Stellantis EMP2 V3, che supporta veicoli ICE, plug-in e completamente elettrici. Non c’è ancora nulla di ufficiale su questa auto in questo momento, ma il capo del design del marchio Vauxhall ha accennato a qualcosa di interessante. Ricordiamo che questa è la divisione britannica di Opel, che produce versioni con guida a destra dei propri modelli.

Si diceva che fossero in corso lavori su una nuova variante di Opel Astra, ma non sono stati forniti dettagli. Pertanto, potremmo aspettarci una versione ad alte prestazioni della berlina, anche se c’è la possibilità che la casa automobilistica rilasci una versione ad alte prestazioni ma solo della Astra elettrica. Ma dovremmo comunque aspettarci qualcosa di interessante. Il progettista ha proseguito dicendo che gli ingegneri con questa auto cercheranno di ottenere una via di mezzo tra il design aggressivo e l’eccellente dinamica.

TopGear.com ha appreso dal capo del design di Opel, Mark Adams, che si sta lavorando su una versione sportiva compatta dell’imminente Astra elettrica. Un’Astra puramente elettrica dovrebbe completare la nuova serie nel 2023. E oltre a un modello ibrido plug-in leggermente più sportivo e più potente, a quanto pare è in programma anche una versione elettrica ad alte prestazioni.

Una versione elettrica dell’Astra con un potente motore elettrico potrebbe facilmente diventare il principale concorrente della prossima Volkswagen ID.3 GTX. Molto probabilmente, questa modifica della berlina riceverà una centrale elettrica di due motori elettrici con una potenza totale di 299 CV. e 460 Nm di coppia. Questa soluzione permetterebbe alla berlina di accelerare fino a “centinaia” in meno di 6 secondi. Pertanto, sarà molto interessante vedere se Opel preparerà un degno rivale per questo modello.

