Stellantis: sorpasso storico su Tesla in Europa

Il gruppo Stellantis ha compiuto dei progressi evidenti nel comparto delle elettriche. I dati parlano chiaro e, stando agli annunci precedentemente fatti da Carlos Tavares e soci, siamo appena all’inizio. Come logico che sia, date le direttive comunitarie, da qui ai prossimi anni la multinazionale italo francese, fondata nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, l’impegno nelle vetture a basse o zero emissioni sarà sempre più considerevole.

Fin dove intenda spingersi la società sembra già noto e la tabella di marcia delineata mira a concretizzare i buoni propositi. In particolare, il colosso dei motori intende vendere solo BEV in Europa entro il 2030 e il 50 per cento della gamma negli States, sempre entro la fine del decennio.

Stellantis si mette davanti alla Tesla per auto elettriche più vendute in Europa: il prossimo obiettivo si chiama Volkswagen

Guardando alla stretta attualità, durante i primi sei mesi del 2022, il conglomerato ha messo la freccia su Tesla nel Vecchio Continente a livello di veicoli elettrici immatricolati. E non si parla di un leggero scarto, bensì di uno schiacciante successo. Nella prima metà dell’anno in corso, Stellantis ha venduto 105.413 EV in Europa, contro le 78.277 di Tesla. Giusto la rivale numero uno, Volkswagen Group, ha registrato numeri migliori, con 116.307 targhe.

Il modello best seller elettrica di Stellantis più richiesto nel nostro continente si è confermata la Fiat 500. La vettura della Casa automobilistica italiana numero al mondo ha chiuso in vetta il secondo trimestre del 2022. Se, invece, prendiamo in analisi il 2022 nel suo complesso la best seller assoluta per alimentazione è stata la Tesla Model Y con 39.969 esemplari.

Ascrivere il merito giusto alla 500 sarebbe comunque fin troppo sbrigativo. Ciò poiché la Peugeot e-208 ha, a sua volta, ricoperto un ruolo chiave nel risultato messo a segno dalla realtà guidata da Carlos Tavares. Il veicolo del Leone è stato uno degli EV più venduti in parecchi Paesi e il numero uno in assoluto sul suolo francese. Alle spalle della Tesla Model Y che, come dicevamo poc’anzi, ha guardato tutte dall’alto in basso, seguono la sorella Model 3 con 38.280, la Fiat 500e con 32.315 e la Peugeot e-208 con 21.918.