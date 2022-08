Fiat Panda non si smentisce mai: altri importanti traguardi

Meno male che c’è lei, la Fiat Panda! Lo storico modello del Lingotto può annoverare una fantastica storia a livello di vendite, rimasta negli anni sulla cresta dell’onda grazie a un rapporto qualità-prezzo impareggiabile. Mentre le voci sul suo futuro si sprecano, la generazione attuale continua a riscuotere i favori del pubblico di automobilisti, cominciando dal Paese natio, l’Italia.

Fiat Panda: un modello intramontabile

Il mercato del mese di luglio ne conferma il forte richiamo, tanto da issarsi in prima posizione di ben due categorie di alimentazione. La prima, maggiormente degna di nota, è quella delle full hybrid. I piani di elettrificazione di Stellantis sono risaputi e lo si avvertirà sempre più da qui ai prossimi anni.

La multinazionale, nata nel 2021 dalla fusione di FCA e PSA Groupe, ha intenzione di totalizzare il 100 per cento delle vendite in versione BEV entro la fine del decennio in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti. A livello UE, il bando messo sulla commercializzazione delle vetture endotermiche per il 2035 ha messo ulteriore pressione alle realtà operanti nella filiera.

Se le ibride saranno accettate ce lo dirà solo il tempo. La Commissione comunitaria non ha chiuso totalmente la porta: la decisione dipenderà dalla loro effettiva capacità di rientrare entro certi valori di emissioni di anidride carbonica. Intanto, la Fiat Panda è la best seller delle full hybrid,in grado di superare la concorrenza in modo autoritario pure nel settimo mese del 2022. Figura, infatti, lei in prima posizione, grazie a risultati in linea con dodici mesi prima: le consegne hanno ammontato a 5.684, contro le precedenti 5.686.

Al secondo posto si è, invece, posizionata Lancia Ypsilon, con 2.715 esemplari venduti (a luglio 2021 erano stati 2.476) mentre sul gradino più basso del podio sale la Fiat 500 Hybrid con 2.470 unità, in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando aveva raggiunto quota 2.616. Sia la Panda sia la Ypsilon fanno la voce grossa da gennaio, con rispettivamente 58.367 e 21.239 immatricolazioni. E se a questo ci aggiungiamo la leadership della Panda nel metano con 126 unità vendute a luglio allora il quadro diventa ancora più esaltante.