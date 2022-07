Alfa Romeo: un’ultima sportiva termica prima del 100% elettrico

Il recente corso intrapreso in casa Alfa Romeo ha visto come punto saliente il lancio commerciale della Tonale. Un modello subito ben accolto dalla clientela, capostipite di future uscite che dovrebbero ricalcarne lo stile, almeno in parte. Eppure, chi ha una buona memoria fatica a ritrovarsi. Perché, sì, l’esemplare era in cantiere da tempo ed era stato annunciato già nel 2018, ma non era l’unica new entry della gamma indicata dal produttore meneghino. Difatti, la roadmap originale prevedeva l’avvento della GTV e della 8C. Peccato che poi tali vetture siano di fatto scomparse dai radar, lasciando un po’ di amarezza ai fan. Ora filtrano delle notizie positive, inerenti a una nuova sportiva termica della compagnia, la soluzione in grado di soddisfare l’esigenza di prestazioni sempre superiori.

Alfa Romeo sportiva: canto del cigno per il motore termico

Prima che Alfa Romeo completi il processo di transizione elettrica, in linea con gli attuali trend del mercato e le disposizioni normative sancite dall’Unione Europea (come ben sappiamo, nel 2035 sarà bandita la commercializzazione degli ICE), potrebbe arrivare il canto del cigno delle sportive del brand del gruppo Stellantis. Chi lo riferisce è Car Magazine, in un report dove si apprende come l’azienda diretta da Jean-Philippe Imparato si starebbe prodigando su una supercar da lanciare durante il 2023.

La proposta commerciale sarebbe fabbricata in volumi particolarmente bassi, giusto quel tanto che basta per una nicchia di incalliti appassionati. Sotto il piano delle performance la new entry della gamma dovrebbe montare un motore V6 da 2.9 litri, capace di erogare una potenza di 505 CV e 600 Nm di coppia motrice massima, ovvero la stessa unità vista su Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Sebbene si tratti di mere indiscrezioni, è altrettanto interessante un rumor condiviso dal portale, riguardante la possibilità di contemplare una power unit ibrida, magari di ispirazione F1 grazie al know-how frutto della sinergia tra Alfa Romeo e Sauber. Inoltre, è altamente probabile un telaio monoscocca in fibra di carbonio, anche qui con connessioni a Sauber, nonché alla sorellastra Maserati, in particolare alla MC20. Tutto quanto abbiamo appena indicato avverrebbe, lo ricordiamo, prima della conversione al 100 per cento elettrico di Alfa in programma per il 2027.