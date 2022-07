Stellantis: Tavares parla di enormi rischi in Cina

“C’è una chiara politicizzazione del clima imprenditoriale in Cina da quattro o cinque anni”, avverte il numero uno di Stellantis, l’amministratore Carlos Tavares questo giovedì 28 luglio. “È l’applicazione di un documento del Partito Comunista Cinese del 2010, continua il direttore generale di Stellantis. Ci stiamo dirigendo verso crescenti tensioni tra il mondo occidentale e la Cina.

Stellantis: Carlos Tavares preoccupato per quello che potrebbe accadere in Cina nei prossimi anni

Ad un certo punto ci saranno sanzioni incrociate che metteranno le aziende occidentali in situazioni molto difficili”, aggiunge. Carlos Tavares vede già la prova di ciò nel fatto che le vendite di auto nell’ex Regno di Mezzo sono diminuite: “Le vendite di veicoli tedeschi sono diminuite di 20 per cento, quelli dei produttori americani del 19 per cento, i marchi giapponesi del 14%, mentre le aziende cinesi li stanno aumentando dell’11 per cento”! Questa è la logica della priorità data da Pechino ai produttori nazionali, denuncia il boss del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA.

Lo scorso aprile, l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha pubblicato uno studio in cui indicava il rischio di “disintegrazione dell’economia mondiale” generato dalla guerra in Ucraina. L’organizzazione temeva la comparsa di diversi blocchi che potessero mettere a repentaglio il commercio internazionale.

La guerra tra Stati Uniti e Cina nella corsa alla leadership economica mondiale minaccia notevolmente le regole della cooperazione, sottolinea l’economista Dani Rodrik, professore alla Fondazione Ford per la politica economica internazionale. Ora, le sanzioni imposte dall’Occidente nell’ambito dell’invasione russa dell’Ucraina potrebbero accelerare il processo di de-globalizzazione e l’emergere di nuovi blocchi.

Ricordiamo che Stellantis nei mesi scorsi aveva anticipato di voler rilanciare le sue quotazioni in Cina dove ne Fiat Chrysler Automobiles ne PSA hanno mai brillato. La Cina infatti insieme agli Stati Uniti è considerato il mercato auto più importante del mondo e fare bene li è fondamentale per lottare per la leadership del settore a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: NHTSA apre 3 indagini per problemi di sicurezza su 1,65 milioni di auto dei brand del gruppo automobilistico