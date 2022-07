Stellantis: NHTSA apre 3 indagini per problemi di sicurezza su 1,65 milioni di auto

Le autorità di regolamentazione della sicurezza statunitensi hanno aperto tre indagini su problemi di sicurezza con circa 1,65 milioni di veicoli prodotti da Stellantis. L’indagine più ampia riguarda 1,34 milioni di piccoli SUV Jeep Cherokee dagli anni modello 2014 al 2020. La National Highway Traffic Safety Administration afferma di avere 80 lamentele secondo cui i freni di stazionamento elettronici possono attivarsi mentre i SUV sono in movimento.

NHTSA indaga su 1,65 milioni di veicoli del gruppo Stellantis

L’agenzia afferma che secondo le denunce l’acqua può entrare nel computer che controlla i freni. Un’altra indagine riguarda 289.000 piccoli SUV Dodge Journey e Jeep Compass e Patriot del 2016 a causa di 127 reclami relativi allo stallo del motore a causa di problemi all’albero motore o al sensore dell’albero a camme. L’agenzia afferma che Fiat Chrysler ha effettuato un richiamo nel 2016 per un problema simile. Sta cercando di vedere se il problema si verifica con veicoli non inclusi nel richiamo.

L’agenzia afferma anche di avere 40 denunce di un problema di trasmissione che ha causato la perdita di potenza dei minivan ibridi plug-in Chrysler Pacifica. L’indagine copre 21.000 furgoni dagli anni modello 2019 al 2021. Le indagini potrebbero portare a richiami, ma finora l’agenzia non ha detto niente in proposito. In tutti e tre i casi non sono stati segnalati incidenti o feriti. Stellantis, nata dalla fusione di Fiat Chrysler e della francese PSA Peugeot, afferma di collaborare alle indagini.

