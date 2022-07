Stellantis conferma tagli ai posti di lavoro in due stabilimenti

Stellantis ha detto mercoledì che nei prossimi mesi sono previsti tagli di posti di lavoro nei suoi stabilimenti di assemblaggio di Windsor e Brampton in Ontario, poiché la casa automobilistica cerca di diventare più efficiente. La società ha annunciato martedì che avrebbe offerto un programma di incentivi al pensionamento e avrebbe subito una “riduzione della forza lavoro”, ma non aveva chiarito se ci sarebbero stati licenziamenti oltre alle posizioni eliminate a causa del pensionamento dei dipendenti.

Stellantis conferma tagli a Windsor e Brampton

Un portavoce di Stellantis ha confermato mercoledì, tuttavia, che i tagli ai posti di lavoro fanno parte del piano. “Speriamo di ridurre al minimo qualsiasi potenziale licenziamento con i pacchetti di incentivi al pensionamento”, ha affermato LouAnn Gosselin in una nota. Stellantis, la società costituita dopo la fusione di Fiat Chrysler con Peugeot, produce la Chrysler Pacifica e altri minivan a Windsor, e la Chrysler 300, la Dodge Charger e la Dodge Challenger a Brampton.

Nei due stabilimenti, in totale, ci sono circa 5.800 lavoratori attivi: circa 3.500 a Windsor e 2.300 a Brampton. La società non ha commentato quante posizioni sta cercando di eliminare. In precedenza si era impegnata per l’eventuale ripristino del terzo turno negli stabilimenti di Windsor e Brampton, che creerebbe posti di lavoro aggiuntivi.

Dave Cassidy, presidente di Unifor Local 444, che rappresenta i lavoratori a Windsor, ha affermato che quando vengono offerti incentivi come questo, si creano domande sullo stato del secondo turno e sul piano per ripristinare il terzo. Quei piani, ha detto, non sono cambiati. Il sindacato chiede un incentivo alla pensione per chi vuole andarsene. I licenziamenti precederanno gli investimenti previsti per la produzione di veicoli elettrici e batterie in Canada.

Stellantis ha indicato in 3,6 miliardi di dollari gli investimenti per riorganizzare e modernizzare gli stabilimenti di Windsor e Brampton come segno che è fermamente impegnata per il suo futuro in questo paese. L’azienda ha anche collaborato con LG Energy Solution per costruire un impianto di batterie per veicoli elettrici da 4,9 miliardi di dollari a Windsor. “Mentre passiamo a un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, continuiamo a rivedere le nostre operazioni per l’efficienza”, ha affermato martedì la società.

