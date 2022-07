Stellantis offrirà incentivi alla pensione ai dipendenti canadesi

Stellantis sta iniziando un programma di incentivi al pensionamento per la sua forza lavoro canadese a partire da lunedì. Lo ha annunciato martedì il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA. Ai dipendenti dei suoi stabilimenti di assemblaggio di Windsor e Brampton che sono idonei verrà offerto il programma, che vedrà la riduzione della forza lavoro in atto nei prossimi mesi.

Stellantis offre incentivi ai suoi dipendenti più vicini alla pensione per lasciare il posto di lavoro

“Stellantis è fermamente impegnata nel futuro delle sue attività canadesi, come dimostrato dall’investimento di 3,6 miliardi di dollari e dal ruolo che giocheranno nell’aiutarci a raggiungere l’obiettivo del 50% di vendite di batterie elettriche in Nord America entro il 2030″, ha affermato il responsabile delle comunicazioni canadese di Stellantis LouAnn Gosselin in una nota.

“Mentre passiamo a un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, continuiamo a rivedere le nostre attività per l’efficienza”. Gosselin ha affermato che la società ” farà ogni sforzo per inserire dipendenti orari licenziati in posizioni aperte a tempo pieno non appena saranno disponibili in base all’anzianità”.

Inoltre, i funzionari sindacali hanno recentemente affermato che Stellantis sta pianificando di porre fine al suo accordo di esternalizzazione con Syncreon Automotive e prevede di riportare il lavoro all’Assemblea di Windsor che è stato esternalizzato 20 anni fa. La scorsa settimana è stato riferito che Ford Motor Co. si sta preparando a tagliare fino a 8.000 posti di lavoro a livello globale nelle prossime settimane.

Secondo i rapporti, i tagli sono previsti nella forza lavoro salariata di Ford, così come nell’unità Ford Blue creata a marzo per gestire le operazioni dei motori a combustione interna dell’azienda. I tagli, i cui dettagli non sono stati finalizzati e potrebbero cambiare, potrebbero essere effettuati per fasi e dovrebbero iniziare questa estate.

