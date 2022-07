Tom Hanks vende la sua Fiat 128 per beneficenza

Le celebrità di Hollywood sono famose per i loro gusti eccentrici. Nel caso di Tom Hanks, una Fiat classica e popolare come la Fiat 128 fa parte della sua flotta di auto. Vista nel film del 2017 “The Post “, la 128 dell’attore è all’asta sul sito web di Bring A Trailer e sarà disponibile fino al 26 luglio. Questa unità ha lasciato la fabbrica nel 1975 con specifiche per il mercato nordamericano, è stata venduta a San Francisco ed è stata restaurata più volte fino a quando Hanks non l’ha acquistata nel 2017.

La Fiat 128 di Tom Hanks utilizzata anche nel film The Post in vendita per beneficenza

Tra le modifiche che ha subito, ha perso la vernice gialla originale e sono stati aggiunti dettagli esterni come una nuova griglia, specchietto e paraurti cromati. L’unità sembra essere in perfette condizioni, anche la radio AM funziona così come tutta la strumentazione, tuttavia gli interni necessitano di restauro, compreso il rivestimento in vinile dei sedili.

Per quanto riguarda la meccanica, la Fiat 128 dispone di un motore 1,3 litri con cambio a quattro marce e ha ricevuto importanti adeguamenti nel 2022, ma, d’altra parte, il cambio di motore previsto non è avvenuto. Altre cose da controllare sono l’alternatore, il cablaggio e c’è della ruggine sui lati inferiori.

La Fiat 128 è stata prodotta dal 1969 al 1991 in Italia, Colombia, Egitto e anche nello stabilimento di Caseros in Argentina. Tra gli utilizzatori più famosi del modello c’è Diego Maradona, che se ne regalò uno per Natale nel 1982 e che andò all’asta a fine 2021 in formato NFT.

Tornando alla Fiat 128 di Tom Hanks, tutti i proventi della vendita andranno a finanziare i progetti di beneficenza della Southern California Public Radio. Finora le offerte sono state piuttosto ridotte, raggiungendo solo $ 8.200 . A titolo di riferimento, il prezzo pagato per l’auto di Diego Armando Maradona raggiunse i 400 mila dollari.

Ti potrebbe interessare: Fiat 126, sarà donata a Tom Hanks dalla città polacca di Bielsko-Biala