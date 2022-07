Ferrari F8 Spider: 787 cavalli nella versione di Senner Tuning

Ferrari F8 Spider è già indubbiamente una super car perfetta per come è stata pensata dalla casa automobilistica del Cavallino rampante. Tuttavia i clienti del produttore di Maranello più esigenti possono arricchire ulteriormente la propria Ferrari con parti di tuning di prima classe di Novitec, grazie a Senner Tuning.

Ferrari F8 Spider: ecco la versione potenziata di Senner Tuning grazie a componenti Novitec

Il famoso tuner guidato da Benno Senner è anche un partner Novitec. Questa partnership tra le due aziende ha sicuramente dato il meglio di se con questa Ferrari F8 Spider verniciata in Grigio Silverstone Metallic con interni in pelle rosso brillante e aggiornamenti by Novitec. Ad esempio, sull’asse anteriore è installato un set di molle di sospensione che include la regolazione idraulica dell’altezza fino a 40 millimetri, ma questo continua a funzionare insieme agli ammortizzatori di serie. Ma non è tutto.

La super car della Ferrari ha ricevuto un aumento di potenza da Senner Tuning che ha installato il modulo di potenza Novitec N-Tronic e quindi ha aumentato la potenza della vettura fino a 787 CV e 882 Nm di coppia.

Equipaggiata in questo modo, questa Ferrari F8 Spider accelera fino a 100 km/h in soli 2,7 secondi e l’esplosione di potenza è supportata dal sistema di scarico standard, che, tuttavia, ora ha un controllo del flap regolabile manualmente utilizzando il modulo Novitec Switchtronic. Il clou delle modifiche è sicuramente il nobile set di cerchi Schmidt TwentyOne con finitura Gloss Black.

È installato nel formato 9,5 × 20 pollici nella parte anteriore e nel potente 11 × 21 pollici nell’asse posteriore. Le ruote sono dotate di pneumatici Pirelli P Zero nelle dimensioni 245/35 ZR20 e 305/25 ZR21.

Tutte queste modifiche possono essere applicate anche alla versione hardtop, l’F8 Tributo. A proposito, in qualità di esperto affermato per gli aggiornamenti Ferrari, Senner Tuning offre anche

vari componenti per la SF90 Stradale e prevede di rendere disponibile una gamma corrispondente per la nuova 296 GTB nel prossimo futuro.

Ti potrebbe interessare: Ferrari: rassicurazioni sulle performance della futura gamma elettrica