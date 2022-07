Stellantis Mulhouse sta reclutando 500 lavoratori per il turno di notte

La fabbrica di automobili Stellantis di Mulhouse (Alto Reno) avvierà il 29 agosto un team di lavoro notturno, che porterà all’assunzione in corso di 500 lavoratori, per garantire l’aumento della sua produzione. La notizia è stata confermata nella giornata di giovedì dalla direzione dello stabilimento francese del gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Nuovi 500 dipendenti per lo stabilimento Stellantis di Mulhouse

La riunione mensile del Comitato Sociale ed Economico (CSE) del sito ha confermato la costituzione il 29 agosto del semi-team, principalmente per rispondere all’aumento della produzione della nuova Peugeot 308, prodotta da Mulhouse, ha affermato un portavoce del gruppo.

Il restyling della DS7, altro modello della fabbrica alsaziana, svelato a fine giugno dalla casa costruttrice, “porterà ulteriori volumi aggiuntivi”, secondo il portavoce. La nuova mezza squadra porta all’assunzione di 500 dipendenti distribuiti nelle officine di montaggio a Mulhouse, e il cui reclutamento è in corso.

La crisi dovuta alla mancanza di microchip sembrava mettere in dubbio il ripristino del turno di notte a Mulhouse ma alla fine l’azienda ha deciso di proseguire ugualmente. A differenza della vicina fabbrica Stellantis di Sochaux (Doubs), la crisi dei semiconduttori è rimasta “senza impatti” per Mulhouse negli ultimi mesi, determinando “nessuna interruzione della produzione, perché i nostri veicoli non risentono” dei componenti fuori fornitura, ha precisato il portavoce.

L’inizio del lavoro notturno sarà immediatamente accompagnato da un orario più lungo di 20 minuti ogni sera fino a fine settembre e da una sessione aggiuntiva domenica sera 18 settembre, senza contare le sessioni aggiuntive per i turni diurni, ogni sabato da metà agosto fino alla fine di settembre.

Lo stabilimento di Mulhouse aveva inizialmente pianificato un turno notturno completo di circa 800 persone a partire da marzo 2022, prima di optare per mezzo turno. Stellantis Mulhouse impiega 4.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e il mezzo team aumenterà la sua forza lavoro a tempo determinato a 1.300. Oltre alla Peugeot 308 e alla DS7, la fabbrica produce la Peugeot 508 e produrrà la nuova Peugeot 408, la cui messa in vendita è prevista per l’inizio del 2023.

