Stellantis investirà in Messico per l’elettromobilità

Stellantis incontra il Presidente del Messico e promette investimenti per le auto elettriche

Con l’impegno di produrre veicoli elettrici e rafforzare la filiera in territorio messicano, Stellantis, gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha annunciato i suoi piani di investimento in Messico, per generare più posti di lavoro nel Paese. Lo ha annunciato il Segretario alle Finanze e Credito Pubblico, Rogelio Ramírez de la O.

Senza rivelare i dati sugli investimenti, gli alti dirigenti del quarto gruppo automobilistico al mondo, guidato da Carlos Tavares, hanno definito, in privato con il presidente Andrés Manuel López Obrador, il segretario all’Economia, Tatiana Clouthier e il capo del Tesoro, dettagli sulla strada intrapresa in termini di elettromobilità che sarà applicata in Messico nei prossimi mesi.

Dall’annuncio della fusione, l’azienda automobilistica punta alla sua trasformazione in una società di mobilità tecnologica, sulla quale baserà la sua crescita sulla produzione di veicoli elettrici e il suo impegno per l’ambiente riducendo le emissioni inquinanti.

Tatiana Clouthier, responsabile dell’Economia ha affermato: “Abbiamo avuto un incontro produttivo con l’azienda automobilistica, con la quale abbiamo discusso di un percorso verso l’elettromobilità e la volontà di rafforzare la sua filiera nel Paese”.

Attraverso il suo account Twitter, il Segretario del Tesoro ha commentato: “Sono stato molto contento di partecipare all’incontro con il Presidente López Obrador, il Segretario Clouthier e i top manager di Stellantis , una grande azienda globale nata dalle fusioni di Chrysler, Fiat e Peugeot, e i cui investimenti genereranno più posti di lavoro in Messico”.

Ha affermato che è stato riscontrato che in Messico “possiamo offrire una guida affidabile alle aziende che pianificano a lungo termine per garantire una fornitura energetica sufficiente e una transizione realistica ed efficace verso l’energia pulita, come parte di un processo”.

Nonostante il marchio che opera in Olanda non abbia rilasciato alcuna informazione, il Segretario al Tesoro ha evidenziato coincidenze e punti di vista tra il governo messicano e Stellantis, in merito al cambiamento energetico, ai suoi ritmi e alla regolamentazione.

L’incontro di impegno è stato guidato dal CEO globale di Stellantis, Carlos Tavares, così come il CEO in Nord America, Mark Stewart, l’amministratore delegato in Messico, Bruno Cattori. Oltre al capo dell’ufficio di produzione, Arnaud Deboeuf e al capo delle pubbliche relazioni Messico, Joaquín Álava.

