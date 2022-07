Citroen ha celebrato gli anniversari delle classiche BX e Xsara

Con un’imbattibile cornice concessa dalla città di La Plata e organizzata dal Citroën Club Buenos Aires, i fan della casa automobilistica francese hanno festeggiato con l’esposizione dei veicoli storici del marchio per commemorare il 40° anniversario della Citroen BX e il 25° anniversario della Xsara.

Cinquanta auto d’epoca Citroen sono scese per le strade di La Plata domenica scorsa, 17 luglio, in un incontro organizzato dal Citroën Club Buenos Aires. Per l’occasione il luogo prescelto è stato la vicinanza dello Stadio ONU, luogo emblematico del capoluogo di provincia. Un evento che ha riunito ancora una volta i fedeli del marchio di Stellantis e più di 50 modelli di epoche e stili diversi, e dove sono arrivati ​​tutti viaggiando con i loro veicoli originali dal luogo di origine per celebrare gli anniversari di due icone: 40 anni della BX e i 25 della Xsara.

La BX è stata il successore della GS, con un design interno ed esterno più moderno, ma conservando le classiche sospensioni idropneumatiche. Con le versioni a 5 porte e station wagon, il modello fu prodotto fino al 1993 quando fu sostituito dalla Xantia. In questo periodo sono state vendute quasi 2,5 milioni di unità nel mondo, alcune delle quali sono ancora conservate nel nostro paese dai collezionisti del marchio.

Da parte sua, la Citroen Xsara è stata lanciata nel 1997 ed è stata prodotta fino al 2004 quando è stata sostituita dalla prima generazione della C4. Venne commercializzata nelle versioni 5 porte, break e coupé. In Argentina è stato lanciato alla fine del 1998 ed ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico. Nel 2001 è diventata tra le 10 auto più vendute nel paese, rappresentando il ritorno di del marchio a volumi di vendita significativi in ​​Argentina.

Una vera festa dei sensi, dove sono stati assegnati anche riconoscimenti speciali. L’incontro ha avuto il sostegno di Citroen Argentina, presente per darle il quadro istituzionale che meritava la grandezza dell’evento. Tra i modelli presenti spiccavano la Traction Avant, la 2CV, la 3CV, la Ami 8, la Mehari, la SM, le già citate BX e Xsara e tanti altri classici del marchio che hanno suscitato la curiosità e l’entusiasmo dei vicini.

Una giornata di festa all’aria aperta e con la famiglia: il miglior omaggio a un marchio che è sprofondato nel cuore di diverse generazioni. “La teoria è inutile. L’importante è l’esempio”, ha detto André Citroën. Un visionario che ha saputo anticipare il suo tempo con idee e innovazioni che hanno segnato la storia dell’industria automobilistica e lo possiamo apprezzare in tutti questi modelli citati.

