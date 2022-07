Kubica tornerà al volante dell’Alfa Romeo questo fine settimana

Robert Kubica tornerà al volante dell’Alfa Romeo C42 questo fine settimana per la prima sessione di prove libere in Francia. Kubica fa parte del team Alfa Romeo dal 2020, lavorando come collaudatore e pilota di riserva. Il pilota polacco ha disputato diverse FP1 per la squadra e ha preso parte a due Gran Premi lo scorso anno quando Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid-19.

L’esperto pilota polacco è andato al volante della vettura all’inizio di quest’anno al Gran Premio di Spagna durante le FP1, sostituendo il debuttante Zhou Guanyu. In questa occasione, l’ex pilota Mercedes Valtteri Bottas si metterà in disparte per la sessione di apertura del weekend per dare a Kubica più tempo in pista.

Kubica non sarà l’unico pilota non a tempo pieno presente durante l’uscita delle FP1, poiché Nyck de Vries guiderà la Mercedes di Lewis Hamilton per l’evento di 60 minuti. Il Gran Premio di Francia ospita il 12° round della stagione 2022, con le FP1 che prenderanno il via alle 14:00 locali di venerdì 22 luglio 2022.

Alfa Romeo F1 Team Orlen spera di ottenere un altro risultato positivo in questo Gran Premio. Quest’anno la scuderia del Biscione sembra aver iniziato con il piede giusto la stagione ottenendo molti più punti delle precedenti grazie ai miglioramenti dovuti al motore Ferrari e al telaio della monoposto. Vedremo se anche nella seconda parte del campionato le cose continueranno ad andare bene per la scuderia o se addirittura potranno migliorare.

