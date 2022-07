Stellantis Vigo prevede nuovi stop nei prossimi mesi

Il direttore dello stabilimento di Vigo del gruppo automobilistico Stellantis, Ignacio Bueno, ha indicato che l’azienda prevede nuovi stop alla produzione per fine anno a causa del fatto che la carenza di forniture “non si risolve affatto”. Lo ha affermato martedì Bueno davanti ai media dopo l’incontro con il segretario generale del PSdeG, Valentín González Formoso. In questo senso, il manager ha riconosciuto che nei primi sei mesi di quest’anno la fabbrica “si è fermata molto” per mancanza di alcuni componenti necessari ai suoi veicoli.

Stellantis Vigo: probabili nuovi stop nei prossimi mesi

Ha spiegato però che la situazione “sta migliorando” e che a giugno si è fermata solo per due giorni e mezzo e finora a luglio la produzione si è fermata solo per un giorno.

“Nel secondo semestre quello che non posso garantire è che non ci fermeremo. La previsione, basata sui dati che abbiamo dai nostri fornitori, è che ci sarà qualche problema. Non della portata che abbiamo avuto, ma la questione delle forniture non è stata affatto risolta, soprattutto pensando alla fine dell’anno”, ha affermato.

Ignacio Bueno ha anche fatto notare che l’azienda sta collaborando con il Ministero dell’Industria con l’obiettivo di poter garantire in futuro l’assegnazione di nuovi modelli allo stabilimento di Vigo. In questo senso, ha affermato che l’arrivo di un maggior carico di lavoro non dipende solo dagli aiuti diretti, ma si basa su molti aspetti, come le prestazioni del centro o la competitività dell’ambiente.

Sulla prima questione ha sottolineato che Stellantis Vigo sta “lavorando bene”, ma sul secondo aspetto ha spiegato che include questioni come l’approvvigionamento energetico, il costo dell’energia o le tasse e le tasse che l’azienda deve sostenere. Ciononostante, ha insistito sul fatto che i colloqui “avanzano positivamente” sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo.

