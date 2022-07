Stellantis cerca fornitori per auto elettriche a Kragujevac

Stellantis in Serbia ha riunito online oltre 100 potenziali fornitori, ha presentato loro un nuovo progetto e li ha invitati a presentare offerte per la consegna di componenti per un nuovo veicolo elettrico, che sarà prodotto a Kragujevac a partire dalla metà del 2024. Al Supplier Day online, l’azienda ha parlato dei vantaggi della localizzazione nel parco industriale dello stabilimento di Kragujevac, nonché le capacità disponibili per investimenti futuri, secondo l’annuncio della società.

Stellantis in Serbia cerca nuovi fornitori per la consegna di componenti per un nuovo veicolo elettrico

Jovica Jovanović, direttore industriale delle operazioni per la Serbia presso Stellantis, ha affermato che le attività di approvvigionamento e catena di approvvigionamento sono al centro dell’attività di Stellantis. “Gli obiettivi principali dell’evento erano costruire relazioni con i fornitori basate sulla fiducia e migliorare le prestazioni dell’azienda in quest’area strategica, al fine di presentare i vantaggi della localizzazione della produzione a Kragujevac come strumenti per supportare la competitività e la sostenibilità di il progetto stesso”, ha detto Jovanović.

Ha affermato che quest’anno inizieranno i preparativi per la produzione di un’auto elettrica, che sarà lanciata nel 2024, e che l’azienda ha già iniziato a lavorare su un “ecosistema industriale flessibile e agile all’interno dello stabilimento di Kragujevac”.

“Si tratta di un passo importante verso l’attuazione dell’elettrificazione dell’impianto di produzione Stellantis a Kragujevac, che fornirà alla fabbrica un ruolo chiave nello sviluppo del piano strategico Dare Forward 2030″, ha affermato Jovanović.

Durante questo evento, l’Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS) ha presentato la portata e il potenziale di investimento offerti dalla localizzazione del nuovo investimento nel paese, che sosterrà lo sviluppo di un cluster locale competitivo all’interno dell’industria automobilistica.

Come annunciato da Stellantis, una nuova piattaforma elettrica sarà installata nello stabilimento di Kragujevac in Serbia, al fine di avviare la produzione di veicoli compatti a metà del 2024, che aiuterà l’azienda a rimanere sulla strada per raggiungere il 100% di vendite di veicoli elettrici per passeggeri in Europa entro la fine di questo decennio, oltre a raggiungere zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038.

“La Serbia e lo stabilimento di Kragujevac giocheranno un ruolo chiave nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. La nuova vettura compatta, che deve ancora essere nominata, sarà prodotta nello stabilimento di Kragujevac. L’impianto potrebbe anche essere riconfigurato per gestire potenziali volumi aggiuntivi di un altro veicolo, sulla base del continuo miglioramento delle prestazioni”, ha affermato il gruppo automobilistico in una nota.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Tychy: produzione in calo ma situazione destinata a migliorare