Peugeot vuole aumentare la sua quota di mercato in UK

L’anno scorso, Peugeot si è classificata seconda in Europa come volume di vendite di auto. Tuttavia, questo successo non si è esteso alla Gran Bretagna. In questo paese, i migliori sono risultati essere sempre marchi tedeschi. “Peugeot è un marchio che merita maggiore riconoscimento. Le nostre auto sono fantastiche. Abbiamo un design contemporaneo e convincente.” ha detto il numero uno del marchio in UK Julie David. “Dobbiamo essere molto credibili nel modo in cui usiamo la cultura francese”.

Peugeot vuole migliorare le sue performance nel Regno Unito dove non è ancora riuscita a sfondare

L’anno scorso, Peugeot aveva solo il 3,7 per cento del mercato britannico. Il marchio vorrebbe avere almeno il 6 per cento. “In definitiva, dovremmo avere una quota di mercato molto più ampia e la nuova Peugeot 408 rappresenta da questo punto di vista per noi un’offerta forte”.

David ha ammesso che in passato c’è stata qualche difficoltà intorno all’adozione dei marchi francesi nel Regno Unito, ma ha aggiunto che l’accenno alla francesità nell’ultima pubblicità della Peugeot 308 – che utilizza una canzone francese chiamata Mon Manège à Moi – è stata ben accolta . “Dobbiamo essere molto credibili nel modo in cui usiamo la cultura francese per commercializzare le auto”, ha affermato.

Peugeot non potrà raggiungere i suoi obiettivi senza cambiare il modo di gestire la rete di vendita, perché oggi, in tempi in cui Stellantis sta cercando di ricostruire il modello di vendita, c’è bisogno di dialogare e lavorare sul riconoscimento del marchio. Peugeot, come altri marchi Stellantis, investirà di più nelle vendite online.

Peugeot ha visto una crescita particolare delle auto elettriche e-208 ed e-2008 , mentre gli ordini per la nuova 308 hatchback mostrano che il 40% della domanda riguarda la variante ibrida plug-in, significativamente più del 6,4% dell’anno di mercato totale dei PHEV ad oggi.

Peugeot può aumentare le vendite qui. Ciò significa ricostruire in qualche modo la posizione del marchio, il che sarà associato a un grande sforzo e a un budget elevato.

“Vogliamo essere conosciuti come un marchio di veicoli a basse emissioni”, ha affermato David. “Il 2030 non è molto lontano. Abbiamo il dovere di diligenza per assicurarci che tutto parli di LEV. La differenza nella conoscenza e nella fiducia sui LEV che i nostri rivenditori hanno ora rispetto a tre anni fa è enorme”.

Parlando del passaggio di Peugeot verso un modello di agenzia e vendite online, ha commentato: “Se vogliamo costruire l’immagine del marchio, dobbiamo allontanarci dal trattare. Serve più chiarezza per gli acquirenti: cosa pago e cosa ricevo?”

