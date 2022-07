Le sospensioni di un veicolo a motore: cosa sono e come influiscono sulla qualità della guida

I veicoli a motore si compongono di un numero variegato di pezzi e componenti, ognuno dei quali svolge una funzione ben precisa e contribuisce al funzionamento del veicolo stesso nonché ad una guida confortevole e sicura. Tra questi componenti rientrano, ad esempio, le sospensioni.

Spesso confuse con gli ammortizzatori, le sospensioni di un veicolo a motore collaborano a rendere più confortevole e sicura la guida.

Cosa sono le sospensioni di un veicolo a motore?

Si definiscono sospensioni, gli elementi meccanici che collegano le parti sospese del veicolo con le gomme. Nello specifico, le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra il telaio e le ruote e hanno la funzione di smorzare le oscillazioni, i dislivelli e i piccoli urti che derivano dalla percorrenza sul terreno.

Insieme agli ammortizzatori, le sospensioni servono a garantire un buon confort di marcia, per una guida più omogenea e sicura.

Il comfort e la maggiore tenuta su strada garantita dalle sospensioni distinguono le auto familiari con assetto morbido dalle auto sportive con assetto rigido: le prime sono più adatte a percorrere tragitti lunghi con comodità per conducente e passeggeri, le seconde sono, invece, adeguate per una guida più grintosa su percorrenze limitate.

Le sospensioni di un veicolo a motore a cosa servono?

Gli ammortizzatori servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni; le sospensioni offrono una serie di vantaggi che sono elencati qui di seguito:

collaborano a rendere più fluida e controllabile la guida del veicolo;

fanno sì che le ruote siano più aderenti al fondo stradale;

assorbono gli urti derivanti da terresti aspri e irregolari;

aumentano il livello di sicurezza e comodità durante la guida.

Quante tipologie di sospensioni esistono?

Se la funziona delle sospensioni è la stessa – ossia mantenere stabilità e comfort durante la marcia – si distinguono, tuttavia, diverse tipologie di elementi a seconda delle caratteristiche e del veicolo su cui sono montate:

– Sospensioni elicoidali: lavorano per compressione e funzionano per mezzo di una molla elicoidale;

– sospensioni a balestra: usate sui mezzi pesanti, si compongono da lamine di acciaio sovrapposte;

– sospensioni idropneumatiche: costituite da sfere di metallo e da membrane con azoto e olio pneumatico, garantiscono dinamicità e tenuta, anche su strade accidentate;

– sospensioni a barre di torsione: usate per lo più sui mezzi blindati, sono costituite da una barra rigida che attraversa il telaio in orizzontale.

Le sospensioni di un veicolo a motore: quando procedere con la sostituzione?

Se vogliamo usufruire di un’auto piacevole alla guida, stabile e sicura, è bene curare “la salute” delle sue sospensioni. Di fatti, a lungo andare, gli eventuali urti e l’usura rendono questo elemento inefficiente, andando a compromettere la tenuta su strada del veicolo. Tale aspetto non comporta alcun anomalo funzionamento del motore, ma fa venir meno quella che la funzione propria delle sospensioni.

Diversamente, in un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi determinano una serie di deficit che necessitano di essere risolti per non compromettere la sicurezza durante la marcia. Ricordiamo, infatti, che gli ammortizzatori servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni, rendendo queste componenti strettamente correlate l’una con l’altra.

L’usura degli ammortizzatori è alla base, ad esempio, di frenate con tempi più lunghi, di un minore controllo in curva, di inefficienza dei sistemi di ABS ed EPS, di irregolarità dell’assetto fari, nonché di una maggiore usura degli pneumatici.

Per tali motivi, è importante essere regolari nei controlli del veicolo e sulla proroga o scadenza della revisione auto.

In conclusione

In questo articolo, abbiamo visto come le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra il telaio e le ruote e in che modo collaborano a rendere più confortevole e sicura la guida. L’aspetto della sicurezza riguarda in primo luogo la marcia, intesa nel senso pratico del termine, ma va a coinvolgere inevitabilmente anche l’ambito legale e burocratico.

Visto che stiamo parlando di sicurezza, ti invitiamo a prestare attenzione anche all’assicurazione, verificando sempre che siano presenti tutte le coperture necessarie per la tua sicurezza. Ad esempio potresti provare a chiedere un preventivo per la tua assicurazione auto a Verti, che offre polizze su misura per ogni conducente.