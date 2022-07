Stellantis Saragozza: l’80% dei consumi coperti da fonti rinnovabili

Stellantis nel suo stabilimento di Figuruelas vicino a Saragozza ha inaugurato la seconda fase del progetto di autoconsumo elettrico più ambizioso del paese con 15.600 nuovi moduli fotovoltaici che si estendono su una superficie di 76.000 mq, con una potenza installata di 8,01 MT. Questi dati, sommati a quelli della prima fase, rappresentano 163.000 mq coperti da 34.800 pannelli solari, con i quali la fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha la capacità di sviluppare 16,65 MW di energia fotovoltaica.

Stellantis Saragozza: dal 2023 lo stabilimento sarà autosufficiente all’80% grazie all’energia rinnovabile prodotta

In questo modo, quasi un terzo dell’energia consumata ogni anno dalla fabbrica proverrà da fonti rinnovabili, una percentuale che salirà all’80% quando l’azienda avrà pienamente implementato un piano che si concretizzerà fino alla fine del 2023 e che includerà l’installazione di pale per generare energia eolica, come annunciato giovedì da Manuel Munárriz, direttore generale della fabbrica.

Fino a poco tempo l’energia rappresentava il 5 per cento del costo di produzione dei veicoli nello stabilimento Stellantis di Saragozza, percentuale che si è moltiplicata per 5 a seguito del notevole aumento dei prezzi di elettricità e gas dovuto prima alla pandemia di coronavirus e poi anche agli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina. In questo scenario, l’impegno dell’azienda a ridurre queste spese è diventato un imperativo e un’opportunità per realizzare azioni che aiutino a ridurre i costi.

Dieci anni fa il consumo energetico dell’impianto era equivalente a quello registrato da 40.000 abitazioni, ma questo consumo è stato ridotto al 50% con l’adozione di numerosi interventi di efficientamento energetico e l’idea dell’azienda è di continuare a lavorare in questa direzione.

“A Saragozza abbiamo il vantaggio di avere spazio vicino all’impianto e alle condizioni meteorologiche che rappresentano un vantaggio per l’installazione di rinnovabili”, ha sottolineato Manuel Munárriz, che ha invece evidenziato il momento positivo che l’impianto sta attraversando negli ultimi mesi senza dover interrompere la produzione per mancanza di componenti. In questa fabbrica vengono prodotti modelli importanti quali Opel Corsa e Crossland e Citroën C3 Aircross.

Ti potrebbe interessare: Stellantis aumenterà il numero dei fornitori dello stabilimento di Goiana