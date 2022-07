Stellantis aumenterà il numero dei fornitori dello stabilimento di Goiana

In un piano strategico per arricchire ed espandere le linee di produzione automobilistica dello stabilimento Jeep di Goiana nello stato di Pernambuco in Brasile, il gruppo Stellantis porterà più fornitori a Pernambuco. Proprietario dei marchi Jeep, Fiat, Citroën, Ram e Peugeot, Stellantis intende espandere il numero di fornitori per lo stabilimento di Pernambuco da 30 a 50 entro il 2025.

Questa crescita rafforzerà il piano dell’azienda di sviluppare veicoli ibridi a etanolo, oltre a generare meno costi. Questa serie di programmi fa parte del ciclo di investimento di 16 milioni di R$ che Stellantis realizzerà in Brasile fino al 2025.

L’azienda intende saturare la capacità produttiva dei suoi stabilimenti. E lo farà portando più prodotti a Pernambuco. L’azienda prevede inoltre di espandersi a Porto Real (RJ), dove ha lo stabilimento che produce Citroën e Peugeot, e a Betim (MG), dove ha lo stabilimento Fiat.

“Portare più prodotti significa arricchire ed espandere le nostre linee all’interno dei nostri stabilimenti e, per farlo, dobbiamo coinvolgere più fornitori. Il che significa che la mia densità di fornitura di componenti lì a Pernambuco aumenta, il che significa che devo pagare meno trasporti logistici per portare componenti, soprattutto quelli che provengono dall’Asia, dall’Europa o dal Messico”, ha spiegato Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sud America, in conferenza stampa.

“Guardiamo al mondo e quando le crisi saranno finite e la domanda sarà ripristinata, il mercato tornerà ad acquistare 90 milioni di auto all’anno, in tutto il mondo. Con una scala così ampia, il portafoglio dell’offerta di motori non sarà mai unico e il Brasile ha l’etanolo. Quindi il Brasile avrà una forte densità di fornitura di motori che combinano l’etanolo con l’elettrificazione. Pensiamo che ciò accadrà, ne siamo certi, e investiremo molto nello sviluppo locale di queste tecnologie, come stiamo già facendo”, ha affermato Filosa.

Al momento, Stellantis sta lavorando con la sua ingegneria e quella dei suoi fornitori per sviluppare soluzioni per l’elettrificazione dell’etanolo e, dopo le soluzioni, passare alle apparecchiature, alla linea di produzione e, in definitiva, alla vera produzione. Nella pianificazione di Stellantis c’è anche l’intenzione di decentralizzare l’industria in Brasile.

“Dobbiamo portare l’industria, gli assemblatori e più fornitori, in stati lontani dal Sud-Sudest, dobbiamo anche attrarre investimenti in altre regioni, perché svilupperà una maggiore distribuzione del reddito in tutti i territori, e questo attirerà la domanda” ha concluso Filosa.

