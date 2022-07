Stellantis: Bilstein lancia nuovi ammortizzatori per i suoi Van

Bilstein lancia nuovi ammortizzatori per Van. Gli ammortizzatori B6 Camper sono disponibili per Fiat Ducato, Citroen Jumper e Peugeot Boxer. Questi veicoli che fanno parte del gruppo Stellantis sono stati selezionati in quanto costituiscono la base per più della metà di tutti i camper in Europa. Bilstein afferma che il loro prodotto è disponibile anche per veicoli semi-integrati.

Com’era prevedibile, non si tratta di un assetto più rigido per una migliore maneggevolezza, ma di una nuova soluzione tuttofare che migliora l’esperienza di guida dei camper. Bilstein afferma che i loro ammortizzatori sono migliori di quelli forniti di serie con i furgoni poiché questi ultimi erano originariamente progettati per veicoli commerciali leggeri che trasportano carichi.

Secondo la società, i nuovi ammortizzatori offrono “un aumento significativo della forza di smorzamento” rispetto agli articoli in stock. Le loro caratteristiche li rendono più sicuri con vento laterale e curve, dove solitamente si fa sentire il peso extra dei camper. Ancora più importante, offrono una migliore trazione e una maneggevolezza più precisa, pur essendo più a loro agio con meno rumore delle sospensioni quando si superano i dossi.

Chi desidera qualcosa di ancora più sofisticato dovrebbe attendere la nuova variante degli ammortizzatori in arrivo. Questo sarà caratterizzato dalla regolazione automatica della forza attraverso un processo meccanico per prestazioni ancora maggiori. Se sei interessato e desideri maggiori informazioni, puoi visitare il sito Web di Bilstein.

