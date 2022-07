Stellantis: bonus fino a 75 mila euro per chi lascia il lavoro

Per tutti i dipendenti che decideranno di lasciare la propria occupazione entro il 30 settembre 2022 Stellantis accorderà un compenso lordo pari a 75 mila euro. Il provvedimento, in accordo pure con i sindacati Acqf, Fim, Fismic, Ugl e Uilm, è principalmente indirizzato a chi non è in procinto di andare in pensione.

Stellantis disposta a corrispondere un generoso bonus per chi lascia il posto di lavoro entro il 30 settembre 2022

Come ben sappiamo, il Parlamento Europeo ha approvato il bando alla produzione di vetture con motore a combustione interna entro il 2035. Una scadenza tassativa, nonostante l’Italia, in compartecipazione con altri Stati membri dell’UE, abbia chiesto una proroga di cinque anni, ovvero fino al 2040. Attualmente ammontano a circa 49 mila i dipendenti del conglomerato attivi in Italia e la transizione ecologica condurrà naturalmente alla perdita del posto di lavoro di numerosi addetti.

Così, in accordo con le organizzazioni sindacali, il gruppo italo francese, formato nel 2021 dalla fusione tra Peugeot Groupe e Fiat Chrysler Automobiles, ha stabilito che, chi è in procinto di conseguire la pensione nel giro di 4 anni, avrà modo di lasciare la rispettiva occupazione con alcuni benefit. Per il primo biennio la multinazionale garantirà il 90 per cento della retribuzione (comprensiva della naspi) mentre per i due anni restanti sarà accordato il 70 per cento della naspi, nonché un importo pari ai contributi volontari da versare.

Tuttavia, non tutti avranno modo di beneficiare di tali incentivi. Dunque, chi rimarrà escluso dal trattamento pensionistico entro le tempistiche appena illustrate, la proposta è di 24 mensilità, 55 mila euro e 20 mila se l’uscita dalla società avviene entro il 30 settembre.

Per chi presta servizio in ufficio il bonus è di 6 mensilità fino ai 39 anni, 12 mensilità tra i 40 e i 44 anni, 18 mensilità tra i 45 e i 49 anni e di 24 mensilità dai 50 anni in su. Qualora il lavoratore accetti di sua spontanea volontà di congedarsi da Stellantis entro la fine del mese di settembre è poi previsto un extra di 20 mila euro.