Leasys Be Free si rinnova e propone l’Alfa Romeo Tonale

Diventa ancora più flessibile il noleggio a lungo termine di Leasys, ovvero la proposta Leasys Be Free che la società del Gruppo Stellantis aveva lanciato sei anni fa introducendo una formula di assoluto successo tanto da far divenire Leasys un vero e proprio leader nel comparto riservato al noleggio a lungo termine. Ora la formula si rinnova cercando anche di mettere in pratica un ulteriore miglioramento; la formula Leasys Be Free, dedicata sia ai privati che alle partite IVA, viene riproposta con la possibilità di restituire la vettura noleggiata, dopo un periodo di 12 mesi, senza dover pagare alcuna penale per la restituzione anticipata fino al 24esimo mese di noleggio.

Questo prodotto di punta della gamma di possibilità offerte da Leasys diviene quindi ancora più flessibile in virtù di quanto accennato qui sopra. La volontà è quella di mettere in pratica ulteriori vantaggi e possibilità di garantire un prodotto “su misura” ad un’ampia platea di utenti. In questo modo Leasys rilancia un prodotto introdotto sul mercato nel 2016, che da quel momento ha messo in pratica oltre 15mila contratti registrati divenendo un autentico best seller nella categoria sia in Italia che in tutta Europa.

Leasys Be Free propone ora l’Alfa Romeo Tonale

I traguardi raggiunti dal programma Leasys Be Free vanno a stretto contatto con i vantaggi garantiti da questa formula di noleggio che permette all’utenza di applicare all’auto una metodologia particolarmente votata alla libertà. La formula include infatti tutti i principali servizi assicurativi, quelli legati all’assistenza e anche quelli dediti all’infomobilità; tutto viene infatti compreso nel canone mensile fisso per tutta la durata del contratto stipulato.

Il fatto che Leasys abbia deciso di rinnovare la sua formula di successo quasi in concomitanza con l’arrivo sul mercato della nuova Alfa Romeo Tonale non è un caso. La nuova formula Leasys Be Free permette ora infatti di noleggiare anche il nuovo C-SUV ibrido del Biscione nella variante dotata del propulsore 1.5 Hybrid da 130 cavalli di potenza in allestimento Sprint. Il canone mensile, in questo caso, è di 649 euro con anticipo di 3.900 euro. Ovviamente il programma Be Free di Leasys può essere utilizzato anche su altri modelli e marchi dell’ampia galassia Stellantis.