Alfa Romeo Tonale: 5 stelle da Euro NCAP per il SUV

Alfa Romeo Tonale è stato sottoposto nelle scorse ore ai crash test di Euroo NCAP. L’organizzazione indipendente che mira alla sicurezza nelle strade ha dato al nuovo SUV della casa automobilistica del Biscione il massimo dei voti.

5 stelle per Alfa Romeo Tonale nei crash test di Euro NCAP

Il SUV compatto della casa automobilistica italiana ha soddisfatto “tutti i requisiti per una valutazione a cinque stelle”, si legge nel rapporto del Programma europeo di valutazione delle auto nuove, ottenendo un punteggio dell’83 per cento per la protezione degli occupanti adulti, nonché un punteggio dell’85 per cento per la sicurezza degli occupanti dei bambini.

Il punteggio più basso ricevuto da Alfa Romeo Tonale è stato un punteggio del 67 per cento per la protezione degli utenti della strada vulnerabili, con il rapporto che affermava che l’auto aveva “aree di protezione debole o scarsa” attorno ai “montanti rigidi del parabrezza”.

Insomma sicuramente per il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione una buona notizia. Alfa Romeo dimostra di aver fatto un buon lavoro anche per quello che riguarda la sicurezza e non solo per il design, le prestazioni e la tecnologia.

C’era grande curiosità da parte degli addetti ai lavori di vedere da questo punto di vista quali sarebbero stati i progressi di Alfa Romeo con la sua nuova auto dato che lo storico marchio milanese non portava sul mercato una novità dai tempi di Alfa Romeo Stelvio nel 2016. Tuttavia i test di Euro NCAP hanno dimostrato che Alfa Romeo Tonale sul fronte della sicurezza non ha nulla da invidiare alle rivali più attente.

Ti potrebbe interessare: Jeep e Alfa Romeo: circa 1000 test drive agli International Motor Days – Beach Edition per le auto delle due case automobilistiche