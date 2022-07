Alfa Romeo F1 vuole ‘riprendersi’ in Austria dopo il doppio ritiro

Alfa Romeo F1 Team ha avuto un weekend difficile a Silverstone e il suo direttore, Frederic Vasseur, spera in una maggiore fortuna in Austria. Il francese spera che la sua squadra riesca a ottenere prestazioni incoraggianti. “Questo fine settimana in Austria è un’opportunità per riprenderci da Silverstone e tornare immediatamente al livello che abbiamo mostrato finora quest’anno”, ha affermato Vasseur.

Alfa Romeo: in Austria parte la riscossa?

“Possiamo sfruttare gli aspetti positivi della scorsa settimana, incluso il nostro ritmo, che ci ha permesso di lottare bene in zona punti, e le prestazioni che abbiamo mostrato durante il fine settimana”. “Sono convinto che possiamo fare un altro passo avanti e lottare nella parte anteriore del centrocampo. Lo Sprint ci offre anche un’ulteriore opportunità per portare a casa punti”.

Valtteri Bottas è stato spesso formidabile negli ultimi anni in Austria quando guidava per la Mercedes F1. Il finlandese spera di brillare sul Red Bull Ring, pista che ama, per riprendersi dopo il suo ritiro da Silverstone a causa di un guasto meccanico. “Ho ricordi molto felici di Spielberg, il luogo in cui ho ottenuto il mio primo podio in Formula 1 nel 2014 e una gara che ho vinto due volte. Mi godo ancora il mio tempo in Austria, così come mi diverto a guidare questo circuito. Lo scenario qui , con le montagne che circondano il circuito, è bellissimo”, osserva Bottas

“Abbiamo analizzato cosa è andato storto domenica scorsa e sono sicuro che saremo in grado di lottare per i punti e recuperare ciò che abbiamo perso lo scorso fine settimana. Sappiamo che saranno piccoli dettagli, come sempre, ma siamo fiduciosi. ”

L’altro pilota di Alfa Romeo Guanyu Zhou, dal canto suo, si sente pronto a tornare in servizio dopo il terribile incidente di Silverstone. Il pilota cinese sta facendo bene, mentalmente e fisicamente, e spera di riprendersi da questo incidente al primo giro in un weekend Sprint. “Quando ho lasciato Silverstone domenica scorsa non vedevo l’ora di risalire in macchina. È stato un grosso incidente e ancora una volta sono grato per i miglioramenti in termini di sicurezza degli ultimi anni che mi hanno aiutato. Mi hanno permesso di venire fuori senza lesioni”, ha detto Zhou.

“Ma ora è passato e mi sto concentrando solo sul fine settimana in Austria. La nostra prestazione in Gran Bretagna è stata promettente, la macchina è andata bene. Non vedo l’ora di riprendere da dove avevamo interrotto dopo le qualifiche”. “Abbiamo lo Sprint questo fine settimana, il mio secondo dopo Imola, e non vedo l’ora, è una buona opportunità per noi per metterci in una buona posizione per domenica”.

