Stellantis amplierà il numero di fornitori in Sud America

Stellantis ha aumentato la quota di mercato dei suoi marchi in Brasile e, secondo il presidente di Stellantis Sud America Antonio Filosa, per seguire questo percorso di crescita, la strada non è altro che produrre di più.

Ad occupare le file dei sei stabilimenti sudamericani con volumi maggiori, nonostante la perenne mancanza di componentistica, la casa automobilistica intende attrarre fornitori attraverso un movimento di decentramento del polo industriale.

Stellantis: il gruppo italo-francese vuole aumentare il numero di fornitori in Sud America

L’idea è quella di portare più partner in regioni come lo stabilimento Jeep presente a Goiana (PE). Con questa mossa, l’azienda dovrebbe aumentare di quasi il 70% il numero di fornitori di componenti e sistemi entro il 2026, passando da 30 a 50 aziende. Gran parte di questa crescita proverrà dai fornitori che integreranno la futura linea di veicoli Stellantis, formata da modelli ibridi ed elettrici. Entro il 2025 sono previsti sette lanci elettrificati.

Filosa ha dichiarato che il gruppo ha bisogno di più prodotti nelle sue fabbriche. Per questo, dobbiamo portare più fornitori in altre aree del Brasile. Dal settore industriale e dei servizi, il 65% è concentrato nel sud e nel sud-est.

Il dirigente non ha rivelato i dettagli riguardanti questo fornitore in particolare. Secondo il rapporto, fonti di mercato sostengono che alcune società si stanno installando nella zona franca offrendo servizi di assemblaggio di elettronica locale su richiesta, importando, ad esempio, sistemi di infotainment smantellati che arrivano dall’Asia.

Stellantis ha volumi di produzione e scalabilità e questo offre un piano solido per mostrare ai fornitori che è possibile investire in Brasile e non solo in Asia, ha affermato Filosa.

L’interesse di Stellantis nello sviluppo di fornitori nelle regioni brasiliane con meno tradizione automobilistica è coerente con la storia dell’azienda di aprire nuove strade per la produzione dei suoi veicoli.

Il gruppo automobilistico ha una struttura produttiva che va oltre l’asse sud-sudest, territorio in cui opera la maggior parte delle case automobilistiche. La distanza di Goiana da questo centro, ad esempio, è uno degli argomenti che ha consentito alla società di accedere alle agevolazioni fiscali del Regime Speciale per il Nordest e il Midwest.

Una volta coperta dal pacchetto di esenzione, la casa automobilistica riesce a bilanciare il suo funzionamento, anche se è lontana dalla maggior parte dei suoi fornitori e a dai principali porti marittimi del Paese, dove arrivano le sue componenti più importati. È così dai tempi di FCA, che dal 2010 faceva parte del regime speciale, con l’acquisto della fabbrica di cablaggi TCA.

Nel nuovo contesto di Stellantis, che intende incrementare il contenuto tecnologico della propria offerta di veicoli con una serie di lanci previsti fino al 2025, è strategico che l’azienda riesca ad avvicinarsi al suo impianto più moderno, quello di Pernambuco, e da dove escono i suoi modelli che sono attualmente i più venduti. Vuole portare il maggior numero possibile di fornitori in modo da rendere il costo di produzione ancora più competitivo.

Nel primo semestre del 2022 è aumentata la quota di mercato di tutti i suoi brand

La casa automobilistica ha un buon motivo per accelerare la produzione e cercare nuovi fornitori: ha raggiunto, nella prima metà del 2022, la quota maggiore di vendite nel mercato brasiliano pari al 33,6%.

Ripartendo per i marchi, Fiat ha chiuso gennaio-giugno con una quota del 21,9%, Jeep con il 7,7% e Peugeot e Citroën rispettivamente con il 2,5% e l’1,4%. Ad aver attirato l’attenzione è il risultato di questi due ultimi marchi, che prima dell’avvento di Stellantis detenevano una quota congiunta inferiore al 2%.

La strategia adottata per i brand francesi è stata fino ad ora molto positiva, anche senza aver compiuto tutti i lanci. È possibile fare di più però. Con l’arrivo di nuovi prodotti, la quota di ​​mercato del 5% è fattibile, ha detto il presidente di Stellantis Sud America.