Stellantis: importante nomina in UK

Il direttore delle vendite B2B di Stellantis UK, James Taylor, ha preso il timone di Vauxhall dopo essere stato nominato amministratore delegato ad interim. Taylor, che continuerà anche il suo attuale ruolo B2B, prende il posto di Paul Wilcox, che è stato promosso a guida del mercato britannico presso Stellantis a maggio, sostituendo Alison Jones che è passata a un ruolo globale.

Stellantis: il marchio Vauxhall ha un nuovo amministratore delegato

All’inizio di quest’anno ha guidato una ristrutturazione in Stellantis delle sue operazioni di vendita della flotta che mirava a fornire una migliore interazione tra i suoi marchi, che includono Citroen, DS, Peugeot e Vauxhall.

A proposito di questa nomina Taylor ha dichiarato: “Mentre Paul Willcox assume il suo nuovo ruolo nella più ampia organizzazione Stellantis UK, mi assumo la responsabilità aggiuntiva di guidare il team Vauxhall, su base temporanea, oltre a il mio ruolo di regista B2B. Richard Roberts assumerà anche la responsabilità aggiuntiva su base temporanea di direttore della flotta Vauxhall oltre al suo attuale ruolo di capo del noleggio”.

Insomma l’ennesima novità per il gruppo Stellantis nel Regno Unito, un mercato su cui l’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares non fa mistero di puntare molto. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da quel paese per la società nata dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: etanolo e non auto elettriche la migliore soluzione per il Brasile secondo il CEO Antonio Filosa