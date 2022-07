Stellantis: ecco cosa è accaduto a giugno in Messico

Stellantis Mexico ha registrato vendite di 7.169 unità a giugno. Il marchio con il maggior numero di vendite del gruppo è stato Ram. Alfa Romeo ha venduto appena 10 unità. Chrysler ha venduto 32 unità a giugno, con una crescita del 78 per cento rispetto a giugno 2021.

Ecco come sono andate in Messico a giugno le cose per il gruppo Stellantis

Dodge ha registrato la vendita di 1.930 unità, con una crescita del 69 per cento rispetto a giugno 2021. Dodge Attitude ha venduto 1.072 unità, con un aumento dell’86 per cento rispetto all’anno precedente. Dodge Journey ha registrato le migliori vendite di giugno dal 2015. Fiat ha venduto 772 unità. Fiat Ducato ha ottenuto il miglior giugno di vendite della sua storia. Il SUV compatto Fiat Pulse, da poco sbarcato in quel mercato, ha immesso 421 unità nel mercato messicano. Fiat Argo ha venduto 156 unità.

Jeep ha venduto 1.422 unità, con una crescita del 40 per cento rispetto a giugno 2021, miglior giugno dal 2015. Jeep JT e Jeep Compass hanno riportato le migliori vendite di giugno nella loro storia. Le vendite di Jeep Wrangler sono aumentate del 9 per cento rispetto a giugno 2021. Jeep Grand Cherokee ha registrato le migliori vendite di giugno dal 2016. Jeep Renegade ha venduto 218 unità. Jeep Wagoneer ha venduto 41 unità.

Peugeot ha registrato vendite di 1.025 unità. Peugeot 2008 ha registrato il miglior mese di vendita della sua storia. Peugeot 3008 ha riportato le migliori vendite di giugno della sua storia. La Peugeot 208 ha registrato le migliori vendite di giugno dal 2015. Ram ha registrato vendite di 1.978 unità. Ram Light Duty ha registrato vendite di 828 unità. Ram Heavy Duty ha venduto 75 unità. Ram 700 ha venduto 669 unità. Insomma un mese niente male per Stellantis in Messico.

