Alfa Romeo: Pomigliano e Cassino sorridono

Nei prossimi anni Alfa Romeo sarà rilanciata in grande stile in quanto la casa automobilistica del Biscione viene considerata una dei tre brand premium di Stellantis insieme a DS Automobiles e Lancia e l’unico marchio premium adatto a fare bene in tutto il mondo. Di questa novità relativa al futuro dello storico marchio milanese ne beneficeranno sicuramente gli stabilimenti che nei prossimi anni produrranno le nuove auto della casa automobilistica. In particolare ci riferiamo a Cassino e Pomigliano.

Cassino e Pomigliano: cresce l’ottimismo per il futuro grazie ad Alfa Romeo

Cassino è destinata ad essere anche in futuro la casa di Alfa Romeo da dove usciranno alcune delle vetture più importanti tra quelle che faranno parte della futura gamma della casa automobilistica del Biscione. Ci riferiamo in particolare alle nuove generazioni di Giulia e di Stelvio ma anche a qualche altro modello che potrebbe arrivare a garantire la piena occupazione del sito produttivo di Piedimonte San Germano.

Pomigliano invece che fino al 2026 continuerà a produrre l’attuale versione di Fiat Panda, con l’avvento di Alfa Romeo Tonale e del suo clone Nuova Dodge Hornet vedrà aumentare il numero di auto prodotte e pian piano si trasformerà in uno stabilimento premium dove in futuro, dopo l’addio di Fiat Panda arriveranno altre auto di segmento elevato.

Sindacati e lavoratori sono dunque più ottimisti per il futuro di questi due stabilimenti che sicuramente si trovano in una situazione assai migliore rispetto ad altre realtà produttive il cui futuro deve ancora essere stabilito con precisione.

