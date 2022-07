Stellantis: nel 2022 potrebbe produrre fino a 220 mila auto in meno in Italia

Una crisi globale nella fornitura di semiconduttori potrebbe costare cara al gruppo Stellantis. La società del numero uno Carlos Tavares potrebbe produrre fino a 220 mila veicoli in meno quest’anno secondo quanto affermato dal sindacato FIM Cisl, aggiungendo che questo segnerebbe il quinto anno in una fila di produzione in calo nel paese.

Stellantis: la crisi del microchip potrebbe costare cara alla casa automobilistica

FIM CISL ha dichiarato nel suo rapporto periodico sulla produzione del gruppo in Italia che Stellantis ha prodotto 351.890 veicoli nella prima metà di quest’anno, quasi il 14 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con lo stabilimento chiave di Melfi e l’impianto di produzione di furgoni Sevel che sono risultati come i siti più colpiti.

In base ai dati del primo semestre, il sindacato stima che Stellantis potrebbe perdere tra 200 mila e 220 mila veicoli nel 2022, ha affermato Ferdinando Uliano, capo del sindacato FIM Cisl. “È come se uno dei grandi stabilimenti del gruppo si fermasse per un anno”, ha affermato, aggiungendo che la situazione della fornitura di chip non migliora quest’anno e influenzerà anche la produzione nel 2023.

Uliano ha affermato che fattori tra cui la guerra in Ucraina e l’interruzione delle forniture di gas russe all’Europa non faranno che peggiorare la situazione della fornitura di parti per l’industria automobilistica.

Un portavoce del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha rifiutato di commentare i dati e le previsioni fornite dalla FIM CISL, ma ha ribadito che il gruppo STellantis ha preso decisioni sulla gestione delle sue operazioni giorno per giorno, impianto per impianto dall’inizio del COVID pandemia.

