Il diesel traina le vendite del Gruppo Stellantis in Italia

Oggi come oggi i propulsori diesel non vivono un momento di grande interesse. D’altronde le imposizioni regolamentari più recenti impongono che proprio i diesel saranno quelli più colpiti dall’avvento sempre più massiccio di elettriche e ibride. Oggi i principali costruttori, su scala mondiale, preferiscono infatti sempre più abbandonare questi propulsori passando ad unità elettriche o ibride con maggiore facilità.

Va detto però che per molteplici marchi il dato fornito dalle vetture alimentate a diesel introduce valori, in termini di immatricolazioni, particolarmente interessanti. A giugno il Gruppo Stellantis ha beneficiato del positivo apporto delle motorizzazioni diesel, soprattutto per ciò che ha riguardato le vendite a marchio Alfa Romeo, Fiat e Peugeot.

Sebbene il diesel riesca a spingere, i dati sono in calo rispetto al 2021

Si conferma comunque il calo del mercato anche per ciò che riguarda il diesel. In ogni caso, a fare la parte del leone è Fiat con l’apprezzata Fiat 500X. Il costruttore torinese è riuscito ad immatricolare ben 8.905 unità dotate di propulsore alimentato a gasolio da gennaio a giugno 2022, sebbene il dato sia inferiore di circa 4.000 unità rispetto al primo semestre del 2021. Dietro alla Fiat 500X troviamo la Peugeot 3008 e quindi le Jeep Renegade e Compass; nel caso delle SUV di casa Jeep, la Renegade vende di più con alimentazione diesel mentre la Compass vende di più nella variante ibrida.

Il diesel premia anche Alfa Romeo; il Biscione ha infatti immatricolato ben 4.401 esemplari di Alfa Romeo Stelvio, con alimentazione diesel, da inizio anno. Lo Stelvio si piazza peraltro al nono posto fra le diesel di ogni Segmento più vendute da inizio anno. Pare evidente quindi la volontà di mantenere un approccio indirizzato al diesel da parte del Gruppo Stellantis.

Ai primi dieci posti dei diesel più venduti in Italia in questi primi sei mesi dell’anno, ben 7 vetture sono appartenenti a marchi della galassia Stellantis. La quota di mercato delle auto alimentate a diesel in Italia è oggi apri al 20%, ovvero un riscontro che non può essere messo da parte.