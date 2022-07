Carlos Tavares: “Il trasporto terrestre rappresenta il 10% delle emissioni…”

Il numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares è stato a Le Mans questo fine settimana per prendere parte alla Le Mans Classic. Ha colto l’occasione per parlare dei primi round in arrivo dell’hypercar ibrida Peugeot 9×8, ma anche per tornare sul cambiamento radicale nel trasporto individuale che si verificherà già a partire dai prossimi anni in seguito alle decisioni prese dalla politica in particolare per quello che concerne l’Unione Europea.

Ecco cosa ha detto Carlos Tavares alla Le Mans Classic

Al volante della sua Chevron B21 del 1972 per la Le Mans Classic, Carlos Tavares ha anche concesso alcune interviste con la stampa fuori pista. In merito al ritorno della Peugeot alla 24 Ore di Le Mans nel 2023, l’Amministratore Delegato di Stellantis ha dichiarato in particolare: “Il ritorno della Peugeot si concretizzerà la prossima settimana con la partenza della 9×8 a Monza. Questa sarà la prima gara della vettura. Io naturalmente ci sarò con il team Peugeot Sport, da lì cercheremo di perfezionare lo sviluppo della vettura, la sua affidabilità per arrivare al meglio alla 24 Ore di Le Mans 2023 che segna il centenario. Sarà una grande festa e spero che ci saranno tutti gli appassionati”.

Quindi, tornando alla fine della vendita di nuove auto termiche in Europa dal 2035, Carlos Tavares ha ribadito la sostanza del suo pensiero: “Dobbiamo accettare le trasformazioni come parte della vita delle società. Nel corso dei secoli ci sono state tecnologie che sono apparse, altre che sono scomparse.”

“Credo che non ci sia niente di drammatico in questo, a patto di poter costruire qualcosa di meglio per l’umanità ed è quello che stiamo cercando di fare con le tecnologie pulite. Condizione necessaria e non sufficiente per risolvere il problema della trasporti. È da qui che normalmente dovremmo iniziare, ma il trasporto terrestre rappresenta il 10 per cento delle emissioni e non dovremmo ricordarci di pensare anche al restante 90 per cento.”

