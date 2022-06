Stellantis, in Francia si solleva il malumore: “Condizioni poco chiare”

I problemi con gli stabilimenti di Stellantis hanno toccato da vicino le strutture italiane. E ancora oggi una soluzione definitiva tarda ad arrivare, in quanto la crisi persiste in maniera inesorabile e la multinazionale subisce, come qualsiasi altra realtà operativa del settore, la contingenza esterna. Dunque, non ha molto di cui sorridere, tuttavia lo stesso vale pure al di là dei nostri patri confini. Difatti, secondo quanto si apprende da testate d’oltralpe, vi sono delle criticità pure presso i centri francesi.

Stellantis: Sochaux invoca maggiori garanzie

Ricordiamo che Peugeot Groupe, la società che assieme a Fiat Chrysler Automobiles ha dato vita alla nuova realtà, esercita un ruolo importante nell’economia del territorio, specialmente in alcune aree geografiche. Nella fattispecie, parliamo di Sochaux, dove, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, si sono annunciati degli stop al canonico servizio reso dai prestatori d’opera. Nessun movimento sindacale o protesta, bensì la solita questione degli approvvigionamenti. Fonti vicine allo stabilimento parlano di un clima piuttosto teso anche in queste zone e una delle ragioni è da imputare alla difficoltà di delineare delle prospettive chiare e floride.

Negli scorsi giorni Stellantis ha annunciato di aver intenzione a investire 33 milioni di euro in due dei suoi centri globali per veicoli, ovvero Orbassano e Auburn Hills, nel Michigan. Di Sochaux nessuna menzione. Sulla mappa pubblicata lo scorso febbraio è possibile avere un prospetto esauriente sulla distribuzione geografica, in ogni parte del pianeta, degli enti di ricerca e sviluppo del gruppo automotive Stellantis, derivanti dalla fusione, nel gennaio 2021, di FCA e PSA. La sede di Belchamp occupa una buona posizione. E lo ribadisce Jean-Charles Lefebvre, capo del dipartimento di comunicazione di Stellantis France.

La missione di Sochaux/Belchamp – riporta L’Est Républicain – è doppia: da una parte, sviluppare le piattaforme per i futuri corpi vettura dei marchi Peugeot, Citroen e DS, dall’altra farsi portatrice dell’impegno nell’autonomia elettrica profuso dal conglomerato. Dunque, il sito beneficerà di ulteriori interventi della compagnia e non esaurirà il lavoro, afferma la direzione centrale. Non è, tuttavia, convinta la CFTC, il sindacato locale, che lamenta i contorni nebulosi nella posizione ricoperta sulla scacchiera del Vecchio Continente.