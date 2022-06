Leasys Rent: la gamma di abbonamenti CarCloud si amplia

Leasys Rent ha introdotto nelle scorse ore un nuovo abbonamento CarCloud sviluppato in collaborazione con Tesla, denominato CarCloud Model Y, che consente agli abbonati di guidare la Tesla Model Y 100% elettrica.

In Italia e in Francia, la nuova membership mensile consente a privati e liberi professionisti di prenotare una Tesla Model Y e di ritirarla con 48 ore di preavviso presso tutte i Leasys Mobility Store autorizzati.

Leasys Rent: anche la Tesla Model Y adesso è disponibile tramite abbonamento CarCloud

CarCloud Model Y di Leasys Rent può essere acquistato su Amazon o presso i Leasys Mobility Store tramite un voucher e dopodiché può essere riscattato su carcloud.leasysrent.com. L’abbonamento ha una durata minima di 30 giorni, al termine dei quali può essere disattivato senza spese. I rinnovi possono essere effettuati mensilmente per un massimo di 12 mesi e hanno una durata massima di un anno.

1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare l’auto a emissioni zero in tutta tranquillità, tra cui l’assicurazione RC auto, la protezione Kasko e contro il furto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono inclusi nel pacchetto.

Inoltre, tutte le Tesla Model Y in abbonamento vengono fornite con la Leasys e-Mobility Card, che consente la ricarica gratuita presso i Leasys Mobility Store. Tutti i servizi Tesla accessibili tramite l’app dedicata, tra cui il controllo in tempo reale dello stato di carica, la localizzazione e l’apertura a distanza del veicolo, il controllo dei contenuti multimediali disponibili per i passeggeri e molto altro ancora, sono inclusi nell’abbonamento.

Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent, ha detto dichiarato che, con l’arrivo della Tesla Model Y, tra le auto elettriche più attese degli ultimi anni, si arricchisce ulteriormente la gamma di formule CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia scelto da oltre 25.000 utenti. Inoltre, da metà luglio, la Model Y sarà disponibile anche con Be Free EVO, l’abbonamento a lungo termine fino a 24 mesi di Leasys Rent.