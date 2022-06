Stellantis: stop in Francia sarebbero legati a Continental

Le attuali interruzioni della produzione in due stabilimenti automobilistici di Stellantis in Francia deriverebbero dalla carenza di componenti del fornitore tedesco Continental, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano economico La Tribune. “Secondo le nostre informazioni, il fornitore automobilistico tedesco non è in grado di fornire il suo sistema di navigazione connesso”, ha riferito La Tribune, senza identificare le sue fonti.

Stellantis: gli stop in Francia sarebbero stati causati dai ritardi nella fornitura di componenti da parte di Continental

Un portavoce di Stellantis ha affermato che il gruppo non avrebbe commentato i singoli fornitori e ha ribadito che le attuali interruzioni in uno stabilimento Citroen a Rennes e in uno stabilimento Peugeot a Sochaux erano legate a colli di bottiglia nella fornitura di semiconduttori.

Continental ha rifiutato di commentare. Stellantis ha dichiarato mercoledì che avrebbe interrotto la produzione nel suo stabilimento Citroen di Rennes-La Janais in Bretagna fino al 3 luglio a causa di una carenza di chip. Ha detto che una fermata allo stabilimento di Sochaux ex fabbrica Peugeot nella Francia orientale sarebbe stata prorogata fino alla fine della prossima settimana.

Come vi abbiamo anticipato ieri sera, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares interromperà anche le operazioni nel suo stabilimento di Melfi in Italia dalla fine del 28 giugno al 2 luglio a causa di una carenza “strutturale” di semiconduttori. Vedremo dunque a proposito di questi stop se arriveranno ulteriori notizie nei prossimi giorni.

