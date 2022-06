Opel Corsa festeggia 40 anni con un’edizione speciale numerata individualmente

La Opel Corsa A originale è stata introdotta nel 1982 e, per celebrare i 40 anni della sua famosa vettura, la casa automobilistica tedesca lancia un’edizione speciale con alcuni accenti retrò. Il portello dell’utilitaria viene dipinto in Rekord Red come un cenno alla tonalità rossa disponibile per il suo antenato quattro decenni fa. Per consentire un look bicolore, la tonalità sorprendente è contrastata da un tetto nero. L’effetto tetto flottante si ottiene oscurando i montanti A e B nonché la parte superiore del montante posteriore.

Opel Corsa festeggia 40 anni con la versione speciale 40 years

Opel venderà la Corsa 40 Years con cerchi in lega da 17 pollici rifiniti in nero lucido con accenti opachi. Per migliorare la finitura esterna bicolore, la griglia anteriore e le calotte degli specchietti laterali sono esclusivamente in nero, così come lo spoiler posteriore montato sul tetto. Come tocco finale all’esterno, il marchio con sede a Rüsselsheim ha oscurato il badge anteriore e posteriore, nonché l’apertura del portellone.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Corsa 40 Years si rifà alla sua antenata con la tappezzeria scozzese, che era un tema comune nelle auto europee degli anni ’80. Per quanto riguarda l’auto, il portello del segmento B di Opel riceve una targa numerata individualmente che va da 0001 a 1982. È montata sul lato passeggero della plancia su fondo nero con inserto rosso.

Essendo un’edizione speciale, la Opel Corsa 40 Years viene fornita di serie con caratteristiche che vanno dai fari a LED automatici e connettività Apple CarPlay / Android Auto a kit di sicurezza come l’avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza automatica e rilevamento dei pedoni.

La vettura di Opel è stata l’auto più venduta in Germania il mese scorso, con la Corsa-e che è risultata essere l’EV più popolare. Ricordiamo che la city car ha accumulato oltre 14 milioni di vendite sin dal suo arrivo sul mercato 40 anni fa. Attualmente alla sua sesta generazione, il modello gemello della Peugeot 208 / e-208 sarà in vendita in questa veste anniversario a tiratura limitata nelle prossime settimane, ma solo in mercati selezionati in Europa.

Ti potrebbe interessare: Opel Insignia Grand Sport a 299 euro al mese con gli incentivi statali