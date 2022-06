Stellantis premia 12 fornitori per qualità, impegno ed eccellenza operativa

Stellantis ha premiato oggi 12 dei suoi fornitori globali in nove categorie per la loro eccezionale qualità, impegno ed eccellenza operativa nel 2021. Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer, e altri membri del top team esecutivo di Stellantis hanno annunciato i vincitori del premio durante un evento virtuale alla presenza di oltre 100 fornitori.

Stellantis premia 12 suoi fornitori

“Congratulazioni a tutti i 12 vincitori per il loro eccezionale contributo a Stellantis”, ha affermato Maxime Picat. “Sono la prova che qualunque sia l’ambiente, grandi squadre possono fare la differenza. Essere in grado di pianificare ed eseguire correttamente in quel contesto è un vero vantaggio competitivo, creando valore per tutti gli stakeholder. Sia l’ambizione di Stellantis che l’ambiente attuale ci porteranno a rafforzare le nostre partnership e a trovare nuove soluzioni, nuovi modelli di business e nuove opportunità insieme ai nostri partner commerciali”.

Come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100 per cento del mix di vendite di BEV per autovetture in Europa e il 50 per cento del mix di vendite di BEV per autovetture e autocarri leggeri in Nord America, riducendo la complessità e abbassando i costi di 40 per cento. Questi obiettivi sono un obiettivo chiave del team degli acquisti e della catena di approvvigionamento mentre Stellantis si muove per fornire un trasporto pulito, sicuro e conveniente per tutti.

“Con la vostra innovazione ed efficienza, la nostra scala e il nostro grande piano strategico, possiamo creare insieme un enorme valore e contribuire a una mobilità pulita, sicura e conveniente per i nostri clienti finali”, ha detto Picat ai fornitori. “Ma per farlo, dobbiamo rafforzare le nostre relazioni. Credo fermamente nell’importanza delle relazioni con i fornitori. Più comunicazione. Più trasparenza. Visione più condivisa del futuro”.

