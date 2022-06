Stellantis: non ci sarebbero progressi nei colloqui coi sindacati in Serbia

Continuano i problemi per il gruppo Stellantis in Serbia. Il rappresentante dei dipendenti della fabbrica automobilistica FIAT Chrysler di Kragujevac, Djordje Milojevic, ha detto alla stampa locale che nell’ultimo incontro con i rappresentanti del governo serbo si è discusso delle condizioni di lavoro per le categorie protette di lavoratori, ma non sono stati compiuti progressi e ha accusato la direzione dell’azienda.

Nei colloqui tra Stellantis e sindacati serbi niente progressi

“Le categorie protette sono le donne incinte, le madri, le madri con bambini fino a cinque anni e le lavoratrici con disabilità di prima e seconda categoria, mentre le altre non sono incluse in quella lista, perché non andava bene alla Fiat”, ha detto Milojevic. Il sindacalista ha aggiunto che mercoledì 15 giugno scade il termine per presentare domanda per i lavoratori che vogliono recarsi all’estero per lavorare in uno degli stabilimenti del Gruppo Stelantis, di cui Fiat fa parte.

“Stiamo aspettando mercoledì per vedere quante persone hanno presentato domanda all’estero e dopo avremo un incontro con i rappresentanti del governo serbo. Non sappiamo esattamente quante siano finora, il governo ha elenchi esatti, ma come per quanto ne so, poche persone hanno fatto domanda perché non volevano offrire condizioni migliori “, ha detto Milojevic.

Ha spiegato che i dipendenti hanno chiesto che i lavoratori vorrebbero lavorare per tre mesi in una delle fabbriche estere, per poi passare un mese a casa, ma che la FIAT è stata esplicita nel dire che i dipendenti dovranno lavorare per due anni, con la possibilità di tornare a casa per l’estate e vacanze invernali e un altro breve congedo durante l’anno con spese di viaggio pagate.

Milojevic ha detto che mercoledì, nell’incontro con i rappresentanti del governo serbo, si parlerà dell’importo del TFR e della possibilità per chi non vuole restare in FIAT di trovare lavoro in altre società di Kragujevac, come detto del Primo Ministro Ana Brnabic con i rappresentanti sindacali.

“Finora il TFR è di 2.200 euro per 10 anni di lavoro in Fiat per uno stipendio di 50.000 dinari. Lo darà Stellantis e dobbiamo ancora vedere quanto aggiungerà lo Stato nelle trattative di mercoledì. ” ha detto Milojevic. Ricordiamo che dal 2024 in quella fabbrica dovrebbe venire prodotta la nuova Fiat Panda o come si chiamerà la berlina di segmento B di Fiat.

