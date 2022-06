Stellantis: importante notizia dal Regno Unito

Alison Jones, vicepresidente senior per l’economia circolare recentemente nominata da Stellantis, è stata nominata ancora una volta la massima dirigente donna nell’industria automobilistica britannica. Ha vinto l’iniziativa Great Women in the British Car Industry 2022 di Autocar, organizzata in collaborazione con l’SMMT, ed è arrivata anche prima nella categoria Executive di Autocar, insieme ad altre 11 vincitrici di categoria.

Stellantis: premiata in Uk Alison Jones

È la seconda volta che Jones trionfa nell’iniziativa, avendo vinto anche il titolo nel 2020. È stata nominata Group MD di Peugeot, Citroen, DS Automobiles nel Regno Unito e vicepresidente senior del Groupe PSA nel febbraio 2019.

Dopo la fusione di quei marchi sotto l’egida di Stellantis, nel 2021 Jones ha ricevuto il ruolo principale di country manager UK e vicepresidente senior per Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep e Alfa Romeo.

All’inizio di questo mese, ha ricevuto in Stellantis il ruolo di vicepresidente senior dell’economia circolare. Il redattore di Autocar Mark Tisshaw ha dichiarato: “Alison Jones continua a costruire sulla sua impressionante esperienza nel settore e sulla sua carriera stellare fino ad oggi, ed è una degna due volte vincitrice della nostra iniziativa.

“La sua recente promozione a un ruolo globale all’interno di Stellantis dimostra esattamente perché è così apprezzata all’interno di questa organizzazione più influente e il suo successo, la sua influenza e il suo profilo non mostrano segni di rallentamento”. Jones, che è anche il presidente dell’SMMT, ha dichiarato: “Sono molto onorata di ricevere questo premio”.

“Continuiamo tutti a lavorare collettivamente per migliorare la diversità e l’inclusione dei nostri team in tutte le sue forme. “La nostra forza lavoro dovrebbe riflettere le nostre comunità e clienti, e il nostro settore è così eccitante e mutevole che dovrebbe e può essere attraente per tutti”.

Rachael Prasher, presidente della giuria e Haymarket Automotive MD, ha aggiunto: “Sono lieto di vedere quanto la qualità dei nostri partecipanti migliori ogni anno quando veniamo a giudicare questa iniziativa, forse meglio visto di quanto la categoria Top Executive è cresciuta. “È un segno fantastico della salute del nostro settore e dell’ampiezza delle donne di talento che vi lavorano in posizioni sempre più importanti e influenti”.

L’amministratore delegato di SMMT Mike Hawes ha dichiarato: ‘Questi premi riconoscono le donne eccezionali che guidano il nostro settore, leader che ispireranno le generazioni future a vedere l’automotive come un settore eccitante e gratificante. ‘La competizione per l’iniziativa Great Women diventa sempre più dura e l’ampiezza e la profondità dei talenti nell’elenco di quest’anno in ogni disciplina mostra i progressi che il settore sta facendo.

